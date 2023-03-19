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才曝光頭貼！輔大陳若儀又「公開無緣小姑名字」怒罵：吃人夠夠

▲▼LINE,回訊息,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

「輔大陳若儀」先前因為嫌棄高雄夫家要辦流水席，和未來小姑在網路上互槓，最後導致婚事告吹。未料她19日又再度發文，分享自己和無緣小姑的對話，怒轟對方「吃人夠夠」，且繼上次公開小姑大頭照後，這次又曝光對方的名字，讓不少人看傻，直呼「上次公布頭貼，這次公布姓名，妳真的很誇張a」。

輔大陳若儀在臉書「匿名公社」分享和無緣小姑的對話紀錄，看到她在半夜多次打給對方，但都沒有得到回應，就怒罵「妳不敢接我電話是心虛嗎？我都已經跟妳道過歉了，妳是還想怎樣？」隨後小姑怒批「妳半夜擾人還問我想怎樣？妳公開我LINE頭貼的事，我都還沒找妳算帳，妳還比我兇！」

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輔大陳若儀見小姑回應，又在凌晨1點多打電話過去，接著回說「我說鄉下人貪小便宜、喜歡打包剩菜廚餘，又不是指所有高雄人，為什麼妳就要我跟所有高雄人道歉？」更直指就是小姑害她沒辦法結婚的。不過她之後都沒有等到對方回應，於是氣得PO文怒罵「已讀不回是心虛了嗎？我這小姑真的是吃人夠夠」。

不少人看到後表示，「你嫁過去了嗎？ 怎麼說是你小姑？」「都結不成婚了，就不要亂稱呼了吧」、「誰是你小姑、誰是你老公，有病真的要及早治療看醫生a」、「沒人想當妳小姑吧，比遇到鬼還可怕」、「說好的記者會呢？沒錢開不起？」

還有網友發現小姑的名字被曝光，表示「支持公開Kelly a的名字與照片」、「連人家名字都直接曝光了，這是不是可以吉了？」「那個馬賽克的也太故意了，就只有頭沒馬到，還有名字」、「上次公布頭貼，這次公布姓名，妳真的很誇張a」、「把人家名字公布出來，真的有夠沒品，妳前男友沒娶到妳，真的是三生有幸」。

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