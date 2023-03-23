前Meta員工自爆「年薪500多萬」什麼事都不用做　主管也狀況外

▲前Meta員工爆料，她任職時幾乎沒在做事。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

前Meta員工麥蒂（Maddie Macho）在TikTok拍片表示，當時自己年薪高達19萬美元（約新台幣576萬元），工作內容卻非常輕鬆，「我幾乎沒在做什麼事」。她的團隊成員全都是新人，就連主管也不例外，因此出現問題時，也不確定該如何領導下屬解決，「我們都在試圖搞清楚誰也不知道答案的問題。」

麥蒂曾在Meta擔任人資部招聘人員，但當時公司根本沒有在招募任何新員工，這段時間至少有6個多月。她直言，最瘋狂的是，大家花費非常多時間在會議上，「我們有很多團隊會議，但為什麼要開會？我們沒有要雇用任何人！」

不過，麥蒂仍指出，除了團隊會議之外，她也花了很多時間學習新事物，「他們有著非常令人驚艷的入職培訓，是我在任何公司看過最棒的入職訓練。它還可以更好，但仍是非常完整的。」

2022年11月，Meta宣布解雇1.1萬名員工，今年3月又進一步裁員1萬人，並且凍結人事招聘。執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）坦言，這是一個艱難決定，但也是公司力圖提高效率的一部份嘗試。