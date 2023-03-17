裁員1萬人！Meta女員工起床秒知「被開除」崩潰：我剛升遷欸

▲Meta女員工一睡醒發現自己被開除了，情緒相當崩潰。（示意圖／pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

臉書母公司Meta在14日宣布裁員1萬人，是繼去年11月裁員1.1萬人後，第二輪大規模裁員。一位女員工就崩潰表示，一起床就得知自己被開除了，而且自己才不久前才升遷，讓她很難以接受這個消息。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，女員工珍妮（Jenny S.）在領英（Linkedin）發文透露，清晨5點55分，公司寄來一封電子郵件，發現自己被解雇了，當下讓她還無法「完全理解」自己在幾小時後，即將失去自己的「夢想工作」。

根據領英顯示，珍妮在2021年8月進入Meta，並於去年7月獲得升遷機會，解雇前擔任「高級技術招聘人員」。珍妮表示，當天是一個「艱難的早晨」，情緒非常激動。

珍妮強調，Meta是她夢寐以求的公司，也是夢想中的工作，在 7 月獲得升遷，還是感到非常高興，最近在執行很棒的專案，所以解雇的消息對她造成重大打擊。

▲珍妮強調，Meta是她夢想中的工作。（圖／路透）



Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）14日表示，隨著 Meta 在充滿挑戰的經濟中繼續精簡和削減開支，公司將裁員 10,000 名員工，並且公司會將2023年定位為「效率年」。

祖克柏還表示，公司將進行重組，將取消優先等級較低的項目，但在當天的公開信當中，僅2次提到其「元宇宙」項目，但4次提到人工智慧，並表示它現在是 Meta 的「最大單筆投資」。