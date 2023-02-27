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快訊／萬大橋河堤火警「從早燒到晚」！撲滅又復燃狂燒8小時

▲▼萬大橋河堤火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲萬大橋河堤火警，火勢延燒超過8小時。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東縣萬丹鄉27日上午10點05分傳出火警，萬大橋附近的高屏溪河道因不明原因雜草燃燒，火勢不斷延續，消防人員經過撲救，曾一度控制火勢，不料受到風的影響，火勢再度復燃，目前第七河川局調派怪手前往現場，協助消防人員開闢防火巷。至於詳細起火原因為何，仍待後續釐清。

警方調查，萬大橋右側河堤上午傳出雜草火警，屏東縣消防局接獲報案後，派出第二大隊、萬丹消防分隊前往搶救，中間一度成功控制火勢。

▲▼萬大橋河堤火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼消防人員一度控制火勢，不料因為風的關係，火星不斷亂飄，導致火勢再度燃起。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼萬大橋河堤火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

不過，因為現場火星不斷飄散，加上地形因素、風力影響，火勢再度燃起，一共燃燒超過8小時，截至目前仍能看見熊熊火光。現場因為消防人車無法到達，萬丹分隊、高雄市消防局中庄分隊派人到現場警戒，第七河川局則調派怪手，在現場開闢防火巷。至於詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。

根據消防局統計，屏東縣這3天已出現將近50起公墓、雜草火警，屏東縣消防局第四大隊的38歲蕭姓消防員更是在救災過程中遭壓殉職，縣長周春米也為此感到憤怒，下令若有人燃燒雜草引發火警，將會以放火罪嚴辦。

 
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