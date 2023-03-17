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鑿井引爆民怨...屏東縣長周春米抗議　水利署致歉即刻停工

▲屏東縣長周春米與水利署長賴建信 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長周春米與水利署長賴建信 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

針對南區水資源局未經知會地方政府，就在高屏溪鑿井導致民怨四起；水利署長賴建信今(17)日率南區水資源局向屏東縣政府致歉，並允諾即刻停工，再邀請專家學者至高屏溪勘察確認無虞，同時上網公開水情資訊，確保不影響屏東地區民生、農業灌溉供水，並在抗旱結束後停止使用。

周春米縣長表示，南部地區600天沒有下雨，各縣市水情吃緊，她尊重中央抗旱的措施，尤其屏東縣水情至今還是藍燈，只要有餘裕，當然會參與調節水源，共同抗旱，但南水局應該讓屏東縣民了解相關期程，她不解南區水資源局為何不告知屏東縣政府即就施工，搞得屏東明明水情穩定，鄉親還是很恐慌，甚至中央地方關係緊張，她強力要求水利署務必要讓屏東縣民安心。

對此，賴建信署長上午特別率南區水資源局到縣府致歉，也同意即刻先停工；賴強調，南水局都是工程師背景，比較不了解民情，未來一定會檢討改進。

他說，屏東有豐富地下水資源、牡丹水庫及伏流水，水情穩定，高雄市有水無庫、嘉義跟台南有庫無水，因此，才會在這段大旱期間做水源調度，但目前的鑿井、輸水管都是都是臨時性，如果高雄市供水持續吃緊，將優先啟用高雄端的水井，不足時才會動用屏東端的水井，待旱象解除就不再使用。

賴建信強調，屏東的水情穩定，但未來抗旱調度過程，仍會在網站隨時公布屏東地下水即時水位，只要到達管理警示水位就立即停止調度，遵守周縣長保障屏東民生、農業灌溉用水的要求，他也承諾邀集專家學者就屏東地下水狀況做公開透明的解析，讓民眾安心。

周春米縣長最後表示，屏東願意與大家共體時艱，一起度過旱災考驗，但前提必須資訊公開透明，因此，她要求水利署提出完備的措施，化解民眾憂慮，讓民眾安心後再繼續施工。

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