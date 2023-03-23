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社會 社會焦點 保障人權

男友嗆裸照貼電線桿「提1變態要求」　她忍6次絕地反攻

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子2017年4月間透過交友網站認識女子A，兩人進而交往成為情侶，但自2020年起，他卻以女方的裸照威脅發生性行為，還提出「要聽到舒爽叫床聲」等要求，否則就要把照片貼滿住家附近的電線桿，因而性侵得逞6次。後來A女決定硬起來提告，台中地院法官依6個強制性交罪判處陳男有期徒刑2年，緩刑4年，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,暴力,犯罪,性侵,霸凌,恐懼,害怕,毆打,吵架,孤單,絕望（示意圖／123RF）

▲陳男以裸照威脅A女配合自己的變態要求。（示意圖／123RF，與本文當事人無關。）

判決書中指出，陳男2017年4月間透過交友網站結識A女並交往，2020年10月至2021年4月間他透過LINE傳送訊息恐嚇女方，「看來我只好找人去台北蹲了」、「幼齒的肉體我也很久沒吃了」、「如果不乖乖配合，不管妳，但願妳不會後悔沒有做什麼事，自己承擔後果乖乖配合」，接著傳送女方裸露胸部、下體的照片。

陳男在訊息中提到，如果A女不從，就要把手上的裸照印出來，貼在女方住處或是工作地點附近，「不介意我請人去妳家附近貼滿電線杆吧」、「讓我覺得不舒服的話，可別怪我想什麼招虐妳」，他甚至提出許多變態要求，例如「我要聽到舒爽叫床聲」等等，最後不忘點出A女的女兒，暗示他握有女兒的照片，敢去報警就要毀掉對方，「我都準備好了，隨時可以發布，只要我的人輸入密碼，就可以發出去了，而檔案解鎖密碼會在第一時間出現在他們的信箱裡，很快就可以列印，然後明天一早就可以寄出去了」。

A女因為心生畏懼選擇隱忍，2020年10月至2021年4月在租屋處遭陳男性侵6次，最後實在是忍不下去了，才決定勇敢站出來向警方報案。

陳男被逮之後，對於上述犯行皆坦承不諱。台中地院法官認為，陳男與A女是男女朋友，他卻為了滿足自己的性慾，以恐嚇、脅迫方式強迫發生性行為，毫不尊重女方的性自主權，並給對方留下不可抹滅的傷痛，惡性重大，但考量到他犯後坦承全部犯行，也與A女成立調解，最終依6個強制性交罪判處有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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