想硬上女網友拍淫片...先試吃迷姦藥！　男大生2度失敗...下場慘

▲台北冉姓男大生2度下藥想性侵女網友失敗，被法院合併處4年6月徒刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北冉姓男大生為了下藥性侵女網友，先上網購買含有「東莨菪鹼」成份的藥物，自行試吃昏睡1、2個小時後，覺得效果不錯，先後約2名女網友外出見面吃飯，再趁機在飲料中下藥，等被害人陷入昏沉、無力之際，帶到旅館企圖性侵，還計畫用手機拍下整個性侵過程，還好2名女網友意識到遭遇惡狼，即時反抗逃出。台北地院審結，法官認定冉男犯行明確，依藥劑強制性交未遂等罪，合併判他4年6月徒刑，全案還可上訴。

冉姓男大生去年7月間，在網路購買含有咖啡因，以及使用過量會導致昏迷死亡的「東莨菪鹼」藥物，先試吃確認效果後，於8月再次網購相同藥物，並在9月15日約女網友琳琳(化名)上東區夜店見面。

冉男在事先買好的飲料內摻入藥劑，等琳琳喝下後，見她藥性逐漸發作，冉男藉口想找朋友，將昏沉的琳琳帶到大安區某旅館打算性侵。琳琳走到房間門口察覺不對勁，不願進門，冉男眼見計謀只差一步就要得逞，乾脆強行將琳琳拖進門內，幸好琳琳奮力掙脫逃離，並前往警局報警。

冉男不肯放棄，3天後又約另一名女網友小香(化名)到夜店，趁她離座時，在飲料摻入藥劑，再找藉口帶她到旅館休息。冉男見小香進房後就癱軟在床上，便開啟手機錄影功能，將鏡頭正對小香打算拍性愛片。幸好小香恍惚中察覺冉男正解開她的褲頭，驚醒後不斷以手推拒又好言相勸「先培養一下感情」，和冉男對峙數10分鐘後，趁他上廁所小解開門逃脫，向旅館人員求救並報警，冉男則倉皇逃離。

全案審理時，冉男承認在琳琳、小香飲料內下藥，但辯稱他沒有要錄影，只是想把手機放好。但手機內影片卻拍到冉男不斷調整手機鏡頭角度、下半身脫光俯身在小香身上、想解開她褲頭等犯行。而小香尿液裡也驗出「東莨菪鹼」藥物。

法官認為，冉男基於強制性交之犯意，在2名女網友飲用的飲料內，加入令人嗜睡昏沉的藥劑，犯行屬實，審酌他事後以45萬元和小香調解，但琳琳則不願意原諒他等情，依以藥劑強制性交未遂罪，以及以藥劑及對被害人錄影強制性交未遂罪，合併處4年6月徒刑，全案還可上訴。