看監視器抓包老公激戰女客人　老闆娘氣到險流產怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

台中市沈姓男子與妻子一起經營咖啡店，去年8月間沈妻調閱店內的監視器畫面，竟然看到丈夫與梁姓女客人做出按摩、親吻、擁抱等親密行為，丈夫也坦承2人以每2周1次的頻率發生性行為，讓她大受打擊，險些流產，憤而決定提告求償100萬元。雖然梁女強調彼此沒有男女之情，但台中地院法官不採信，最終判她應賠償35萬元，全案仍可上訴。

▲沈妻抓包丈夫出軌女客人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關。）

沈妻在判決書中主張，梁女2019年11月間第一次來店消費，之後竟然與她的丈夫（咖啡店老闆）發展婚外情，2022年8月2日她調閱店內監視器檔案，意外抓包丈夫與梁女做出按摩、親吻、擁抱等親密行為，2人甚至一起出遊；她一氣之下質問丈夫，丈夫手寫信件道歉，並坦承雙方是在2021年5月間開始交往，並以每2周1次的頻率在咖啡店或租屋處發生性行為。

沈妻表示，當時她正好懷孕，因為情緒激動險些早產或流產，導致懷孕後期必須服用藥物安胎，還要到身心科就診，身心都很煎熬，因此決定對梁女提告求償100萬元。

而對於上述指控，梁女強調，她從未主動靠近沈男，是男方先說要幫忙按摩並藉機擁抱，她多次拒絕，最終做出錯誤決定，雖然2人的確在2021年5月之後發生數次性行為，但彼此沒有男女之情，男方未曾想過放棄家庭，她也沒有想過要破壞別人的家庭；至於一同出遊的事情，當時還有其他朋友同行，並非只有他們2人，「沈男本來就會和女性友人有較為親密的接觸」。

不過，沈妻提出戶口名簿、照片、監視錄影器畫面截圖、沈男自白書等證據，加上梁女也自己承認2人發生過性行為，台中地院法官認為，梁女與沈男親吻、擁抱、發生性行為，顯然已經侵害到沈妻的配偶權，雖然她辯稱2人沒有單獨出遊，男方還與其他多位女性有密切互動，但就算這些都是真的，也無礙於她確實破壞沈妻家庭生活圓滿的事實。

法官接著指出，梁女侵害沈妻配偶權時間不短，期間發生多次性行為，當時懷孕的沈妻得知此事後不僅對丈夫失去信任，還因此出現急性壓力反應，必須就醫接受治療，最終判梁女應賠償35萬元較為適當，全案仍可上訴。