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13歲少女被3閨蜜設局參加假派對　「放火燒刀割」變態虐待5小時

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲少女慘遭朋友凌虐。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲傳出一起誇張霸凌事件，一名13歲少女被假閨蜜設局邀約到派對，然而抵達現場發現受騙，慘被3名12至14歲少女集體凌虐長達5個多小時，3人還將部分內容拍攝成影片，被凌虐畫面在網路上瘋傳引發外界關注。

這名13歲少女最早在TikTok發布影片，講述自己11日被朋友邀約前往陽光海岸市(Sunshine Coast)北部Tewantin鎮一棟房子參加派對，抵達後卻被集體凌虐長達5個小時，畫面中可看到她全身是傷，臉部也因為傷勢嚴重腫脹，右眼充血。

13歲少女被3閨蜜設局參加假派對　「放火燒刀割」變態虐待5小時。（圖／翻攝自Instagram）

▲少女被霸凌事件引發關注。（圖／翻攝自Instagram）

誇張事件引發關注後，少女的母親向媒體表示，這3名少女約2星期前與女兒成為朋友，並邀請她參加一個派對，結果卻把她綑綁起來，放火燒、扔玻璃瓶砸她還有刀割，「她的臉腫到幾乎讓人認不出來，頭看起來好像快爆炸一樣，膝蓋也受傷，差點傷到肌腱，腿部骨折」。

母親表示，事發後3名少女威脅女兒不可以把事情告訴別人，否則就會殺了家人，但她還是察覺出女兒狀況不太對勁，後來前往報案，目前一家人躲在民宿中。昆士蘭警方13日表示，他們已對3名少女提出人身傷害、剝奪自由與武裝搶劫等罪名，3人之後都會出現在少年法庭，案件正在調查中。

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