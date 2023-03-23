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北市餐酒館濺血！男遭10黑衣人狙擊　胸腿中刀送醫

▲多名歹徒持尖刀、西瓜刀在大安區某餐酒館狙擊陳姓被害人，造成全身多處刀傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲多名歹徒持尖刀、西瓜刀在大安區某餐酒館狙擊陳姓被害人，造成陳男全身多處刀傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

3月22日凌晨2時5分，北市大安分局接獲民眾報案指出，仁愛路四段345巷弄內發生酒館打架鬥毆事件，警方到場發現一名男子胸口及大腿有多處刀傷，立刻通報救護車將被害人送往醫院救治，所幸傷者送醫後生命徵象穩定。

轄區大安警方事後立即成立專案小組調查，發現陳姓被害人（36歲）與4名友人進入餐酒館時，行蹤就遭歹徒掌握，警方調閱監視器畫面發現，被害人陣營5人進入店內沒多久，行兇歹徒這方約有10人進入店內，其中有5人分持棍棒、刀械朝陳男攻擊，行兇目標相當明確，過程中並未波及店內其他人。

▲多名歹徒持尖刀、西瓜刀在大安區某餐酒館狙擊陳姓被害人，造成全身多處刀傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男胸口、腹部多處中刀，經警消緊急送往台北醫學院急救，目前傷勢穩定，警方先行傳喚在場人證釐清案情；據信這起衝突，因是被害人與他人的投資糾紛有關，但被害人事後低調不願多說，甚至不願報案提告。

大安警方指出：被害人到餐酒館內吃宵夜，隨即遭10名歹徒上門包圍攻擊，顯見歹徒預謀跟監埋伏犯案，目前擴大調閱監視器鎖定嫌犯，不排除有幫派成員涉及該餐酒館持刀鬥毆事件，將朝殺人未遂方向偵辦。

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