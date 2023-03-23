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社會 社會焦點 保障人權

全力緝拿東非狒狒！大舉出動誘捕籠　農業處：必要時「吹箭處理」

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園平鎮振興里今(23日)驚傳有狒狒出沒，第一時間疑是從新竹六福村動物園逃脫，事後六福村回應園內狒狒數量並未減少，保險起見正在二次確認中，桃園市農業局指出，桃園市並無民眾申報登記這隻狒狒，判斷可能由其他縣市越界進入。

▲▼ 東非狒狒脫逃。（圖／翻攝自臉書）

▲民眾拍下狒狒出沒民宅、馬路的畫面。（圖／翻攝自黃志杰臉書）

六福村動物園驚傳「東非狒狒」逃脫，跑到桃園市平鎮區鎮興里停留了12天左右，當地里長黃志杰、守望相助隊隊員還有六福村獸醫一起上前抓捕，由於狒狒太聰明，2度成功脫逃。本以為東非狒狒是從六福村逃出，不過六福村稍早澄清，園區內的狒狒沒減少，但保險起見正在二次確認中，之後也會協助鄉親一起圍捕。

▲▼ 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市農業局指出，該隻狒狒並無登記在桃園市 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市農業局劉秀卿專門委員指出，今(23日)接獲狒狒出沒一事後，立即派遣林務科動保同仁及動保處同仁立即前往捕捉，原則先備妥誘捕籠加以誘捕，看狀況必要由動保處獸醫以吹箭方式辦理，目前經查該隻狒狒本市並無登記，判斷可能由其他邊界縣市棄養或越界逃入。

劉秀卿提醒，該隻狒狒比一般猩猩體型還大且兇猛，為了民眾安全，如果發現時不要輕易靠近，立即通報。

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