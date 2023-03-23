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街頭風搬入住家　兩層老公寓個性大轉變

文／時尚家居

（圖／權展設計）

位於新北市蘆洲的舊公寓，在更新水電管線、做好防水工作之後，決定不要做天花板，以保留原本就不算高的樓高。業主喜歡簡單的現代感，也希望樓上的私人空間可以更有個性一些，設計師利用簡約的線條與油漆，完成簡單大方的公共空間，並利用帶有街頭風的元素與大圖輸出，讓私領域更有個性與特色。

開闊無壓，自在的舒適感

開放通透、簡單大方，是業主最想要的感覺與效果，設計師打掉原本的隔間，讓樓下形成一整個開放式的空間，僅保留儲藏室與衛浴的門片，並在餐廚與客廳之間設置玻璃推拉門，滿足不薰油煙的需求；除了需要走管線的廚房之外，全室都不做天花板，請油漆師傅仔細批土，消弭原始毛胚的不平整之後，漆上深紫色的漆，保留高度，營造更開闊的視覺感。

（圖／權展設計）

（圖／權展設計）

電視牆僅以木作打造簡單的線條並上漆，簡單大方又不失特色的完成客廳主牆面；工作用的書房與沙發之間僅以矮牆相隔，保留原有的IKEA家具，但將其規劃固定上牆，下方製作的櫃子也與其保留相當的距離，不僅成功替舊家具找到安身之所，也營造了懸浮的輕盈感，讓空間更不壓迫。餐廚空間寬敞溫馨，以推拉門遮住儲藏櫃，不僅消弭了生活雜務帶來的雜亂侷促，更利用推拉門上玻璃的反射，營造更寬敞的感覺，雖然坪數不算太大，卻一點都不覺得擁擠壓迫。

（圖／權展設計）

獨特個性，舒適的度假氛圍

拐過樓梯的彎，上樓之後感覺豁然開朗，原來樓下的簡單與平和，都是為了彰顯樓上的獨特有個性。延續書房與梯間牆面的綠漆，樓上的牆面也使用了相同顏色，而牆上的大圖輸出、桌球桌、飛鏢櫃以及開放的鏡面櫃，在在營造業主想要的「街頭」感；通透開放，但為了避免潮濕，還是使用了玻璃隔間的衛浴，在視覺上，不僅通透明亮，也讓整體空間顯得更有特色。

（圖／權展設計）

（圖／權展設計）

主臥室床頭的南洋風圖樣、四柱床與床幔，深色灰玻璃，在在營造了主臥室的度假風，回到家就像住進飯店一樣，那樣舒適放鬆。老屋改建最重要的是安全，做好防水、水電管線的更換之後，還移動了衛浴的位子，權展設計劉耀權設計師表示，移動管路時，除留意原有的管線是否通暢、有否破損，更要從原有的位置判斷移動後會不會太遠，造成無法順利使用的困擾。另外由於此案位於較為狹窄的巷弄內，樓梯也比較窄，因此在施作時，需要將所有需要使用到的建材備料一次到位，使用吊車吊到樓上，避免從巷口人力搬運建材產生的不便與成本。如此注重細節，方能使施作更加順利，老屋改建工程也更加容易掌握。

（圖／權展設計）

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