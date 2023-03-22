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蘇巧慧被爆「財產藏6年」！徐巧芯挖出公司地址：這幾間三位一體

▲▼台北市議員徐巧芯10日下午受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲徐巧芯踢爆蘇巧慧漏報財產6年，投資的公司是她丈夫的公司。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯22日晚間爆料，綠營立委蘇巧慧漏報財產，而且「一忘就是6年」，直到2023年的最新財產申報才寫出來，且取得時間寫著「100年6月14日」，意味著早就取得這筆財產的投資，懷疑背後的目的並不單純。

2016年第184期廉政專刊當中，蘇巧慧的事業投資部分寫著「本欄空白」，到了201期時，又申請更正投資「韶光電影有限公司」，後面的「取得（發生）時間」則是寫著民國100年6月14日，意味著先前早已取得投資，但為何2016年就職時，沒有寫出這筆資料。

徐巧芯質疑，為何這筆資產「一忘就是忘了6年10個月」，究竟是忘記了，還是現在才想起來要補，若有漏報、申報不實的情況，申報義務人可能會被處20萬以上、400萬以下罰鍰。

▼徐巧芯表示，蘇巧慧在184期的廉政專刊當中，沒有寫出對韶光電影有限公司的投資。點圖可放大。（圖／ETtoday直播）

▲▼徐巧芯爆料蘇巧慧財產藏6年。（圖／ETtoday直播、監察院廉政專刊）

徐巧芯也解釋，有申報義務者如果沒有正當理由，未依規定期限申報、或故意申報不實，將被處6萬以上、120萬以下罰鍰，而蘇巧慧2016年就任以來都沒有報，直到2023年才申報，可能違反公職人員申報法。

徐巧芯說，這部分她會再向監察院檢舉，來看看是否有違反公職人員財產申報法。徐巧芯表示，蘇巧慧近日開心跑去登記、剪綵，當時究竟為何會忘記、漏報這筆投資，讓她十分好奇，希望對方能夠解釋清楚。

▼在最新一期的廉政專刊當中，蘇巧慧寫出事業投資的項目，裡面包含韶光電影有限公司，用公司登記地址去查，還發現蘇貞昌的「超越基金會」、蘇巧純的「二三設計公司」也在同一地點。（圖／監察院廉政專刊）

▲▼徐巧芯爆料蘇巧慧財產藏6年。（圖／ETtoday直播、監察院廉政專刊）

徐巧芯經過查詢，發現「韶光電影有限公司」的負責人是蘇巧慧的丈夫，且事業登記地址「南京東路二段160號10樓」當中，還有蘇貞昌的「超越基金會」，以及「二三設計公司」，這間設計公司的負責人則是蘇巧慧的妹妹蘇巧純，實際上就是三位一體。

此外，徐巧芯還說，蘇巧純曾說過「不去接標案」，卻被發現公司透過轉包的方式，參與了桃園市立圖書館新建總館的工程，後來查出來是鄭文燦市府要求廠商協調，才讓二三設計公司加入，原先的合約上根本沒有紀載，是後來經過市府人員裁示，得標公司才把多媒體軟體執行案轉包。

徐巧芯認為，蘇巧純曾經承諾，在蘇貞昌擔任院長的期間，不會接任何一個標案，卻用轉包的方式去接案，而這間「二三設計公司」的地址，就與蘇巧慧投資的「韶光電影有限公司」的地址相同，也希望蘇巧慧可以對投資這件事好好說明。

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