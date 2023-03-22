他檢舉汽車違停！警反質疑「有惹到你嗎」　眾人諷：難怪行人地獄

記者趙蔡州／綜合報導

有民眾14日晚間7點多在台南市中西區府前路一處路口發現，有一輛轎車違規停在「機車停等區」，且旁邊還是紅線，因此打電話向警方檢舉，不料員警到場後一度不想開單，還反過來質疑他「（車主）有惹到你嗎」，讓他聽了非常傻眼，直呼「填張罰單有那麼困難嗎？」

▲轎車違停「機車停等區」！警疑不想開單嗆：他有惹到你嗎。（圖／翻攝自臉書）

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臉書粉絲團「翻轉大台南交通違規2.0」21日貼出民眾檢舉的影像。可以看見員警趕到現場後，檢舉人發現員警疑似不想開單，忍不住問「這非勸導要件吧，不開單嗎」，沒想到員警聽了竟反過來質疑他「他（車主）有惹到你嗎」，才走到汽車前方開出罰單。

讓檢舉人再度傻眼的是，警察開完紅單後，就返回警車準備離開，讓他忍不住問「不用驅離嗎」，沒想到對方竟回「又沒有影響到交通」，接著警車就加速離開現場。警方處理違停的方式，讓檢舉人完全無法接受，痛批根本是放任違停，「你是警察還是我是警察，填張罰單有那麼困難嗎？」

▲網友表示，「這樣子都不想開，警察是在混嗎」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，也有網友把事件轉貼到批踢踢，引起鄉民熱議，有人說，「違停位置也很狂，路口機車停等區唉」、「難怪被笑行人地獄」、「這樣子都不想開，警察是在混嗎」、「巡邏車在路上看到一堆違停，也是裝沒看到」、「自己的尊嚴自己丟」、「那副嘴臉真的很棒」。