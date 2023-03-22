他檢舉被警反問「有惹到你嗎」！影片被譏違停天堂　警局回應了

記者林悅、趙蔡州／台南報導

台南市有民眾投訴，他檢舉轎車在路口違停，不料警方到場後一度不想開單，還反過來質疑他「（車主）有惹到你嗎」，讓他非常不滿，質疑警方放縱違停。對此，台南市第二警分局表示，針對此違規停車情事，經員警到場並依法舉發在案，絕無放縱，至於員警取締時的言詞應對方式，未來會加強教育，避免誤解發生。

▲民眾檢舉違停，反被警方質疑「他有惹到你嗎」，讓民眾相當不滿。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規2.0）

事件發生在14日晚間7點多，民眾在台南市中西區府前路一處路口發現，有一輛轎車違停在機車停等區，且旁邊還是紅線，因此打電話向警方檢舉，不料卻發現到場的員警疑似不想開單，忍不住問員警「這非勸導要件吧，不開單嗎」，結果員警竟反過來質疑他「他（車主）有惹到你嗎」，才走到汽車前開罰單。

讓民眾再度傻眼的是，員警開完紅單後，就返回警車準備離開，讓他忍不住走上前再問「不用驅離嗎」，沒想到對方竟回「又沒有影響到交通」，接著警車就加速離開現場。警方處理違停的方式，讓民眾完全無法接受，痛批根本是放任違停，「你是警察還是我是警察，填張罰單有那麼困難嗎？」

臉書粉絲團「翻轉大台南交通違規2.0」21日貼出檢舉影片後，馬上吸引大批網友熱議，影片也被轉貼到批踢踢，引發鄉民熱議，有人說「這樣子都不想開，警察是在混嗎」、「自己的尊嚴自己丟」、「那副嘴臉真的很棒」、「違停位置也很狂，路口機車停等區唉」、「行人地獄，違停天堂」。

▲事件引起批踢踢網友熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

對此，台南市第二警分局表示，這次違規事件發生在14日晚間7點多，經員警到場並依法逕行舉發在案，且本分局2022年起至今，針對府前路已開出415件違停違規罰單，絕無放縱情事，未來也會持續取締違規，以維護道路通行安全，至於員警取締時的執行技巧及言詞應對方式，未來會持續加強教育，避免誤解發生。

▼台南市第二警分局2022年起至今，針對府前路已開出415件違停違規罰單。（圖／記者林悅翻攝）