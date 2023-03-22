半個中國淪陷！今年最強沙塵暴襲擊　人車一出門就變「屎色」

▲大陸北方多地遭受沙塵暴襲擊。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸北方迎今年以來最強沙塵天氣！3月21日和22日，大範圍的沙塵天氣襲擊大陸西北、華北、東北等地，半個中國都淪陷。21日傍晚，沙塵襲擊內蒙古二連浩特，天空呈現橙黃色。22日一大早，隨著短時小雨的沙塵襲擊吉林長春，在長春街頭看到，停放在路邊的車輛均變「屎色」，被一層薄薄的塵土「覆蓋」。

據《極目新聞》報導，內蒙古二連浩特市錫林街居民王姓男子表示，3月21日傍晚5時30分許正值下班時間，突然發現天黑了看不見太陽，不一會兒沙塵暴來襲，路上的車輛均都開著車燈行駛，紅綠燈只能憑藉光圈判斷顏色，天空呈現出一種少見的橙黃色。

3月21日傍晚6時許，內蒙古自治區氣象台升級發布沙塵暴橙色預警信號，6小時內包頭市北部、烏蘭察布市北部、錫林郭勒盟西北部可能出現強沙塵暴天氣，能見度小於500公尺，或者已經出現強沙塵暴天氣並可能持續。

3月22日早上6時許，家住長春重慶路附近的居民劉男起床給女兒做早飯，發現沙塵來襲天空灰濛濛一片能見度比較低，打開窗戶風聲呼嘯，不一會兒下起小雨。在劉男送女兒上學的路上，雨點混雜著塵土落在衣服和車上，等劉男到辦公地點，衣服上有泥點，整個車上更是被一層薄薄的泥點、塵土「覆蓋」。

22日上午9時許，在長春市鐵北二路一帶看到，能見度不足200公尺，天空依然是灰濛濛一片，路邊的行人不多，步行出行的市民均戴著口罩，不少人還戴著帽子。同時，路上的車輛也沒有往日多，不管是停放在路邊的車輛，還是行駛在街道上的車輛，車身上均有一層薄薄的泥點、塵土。

中央氣象台3月22日早晨繼續發布沙塵暴黃色預警，預計22日08時至23日08時，新疆南部、青海北部、甘肅中南部、寧夏、內蒙古大部、陝西大部、山西、河北、北京、天津、黑龍江中西部、吉林中西部、遼寧、山東、河南、江蘇北部、安徽北部、湖北北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古東南部、北京、天津北部、河北中北部等地的部分地區有沙塵暴，局地有強沙塵暴。

據悉，大陸本次沙塵天氣過程是今年以來影響範圍最廣的一次，基本覆蓋了新疆、青海北部、甘肅、寧夏、內蒙古、陝西中北部、山西、河北、北京、天津、黑龍江西南部、吉林西部、遼寧西部、山東、河南等北方大部分地區，預計明天白天才會逐漸減弱結束。