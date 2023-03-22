　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

半個中國淪陷！今年最強沙塵暴襲擊　人車一出門就變「屎色」

▲▼北方多地遭受沙塵暴襲擊。（圖／翻攝自極目新聞）

▲大陸北方多地遭受沙塵暴襲擊。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸北方迎今年以來最強沙塵天氣！3月21日和22日，大範圍的沙塵天氣襲擊大陸西北、華北、東北等地，半個中國都淪陷。21日傍晚，沙塵襲擊內蒙古二連浩特，天空呈現橙黃色。22日一大早，隨著短時小雨的沙塵襲擊吉林長春，在長春街頭看到，停放在路邊的車輛均變「屎色」，被一層薄薄的塵土「覆蓋」。

據《極目新聞》報導，內蒙古二連浩特市錫林街居民王姓男子表示，3月21日傍晚5時30分許正值下班時間，突然發現天黑了看不見太陽，不一會兒沙塵暴來襲，路上的車輛均都開著車燈行駛，紅綠燈只能憑藉光圈判斷顏色，天空呈現出一種少見的橙黃色。

▲▼北方多地遭受沙塵暴襲擊。（圖／翻攝自極目新聞）

3月21日傍晚6時許，內蒙古自治區氣象台升級發布沙塵暴橙色預警信號，6小時內包頭市北部、烏蘭察布市北部、錫林郭勒盟西北部可能出現強沙塵暴天氣，能見度小於500公尺，或者已經出現強沙塵暴天氣並可能持續。

3月22日早上6時許，家住長春重慶路附近的居民劉男起床給女兒做早飯，發現沙塵來襲天空灰濛濛一片能見度比較低，打開窗戶風聲呼嘯，不一會兒下起小雨。在劉男送女兒上學的路上，雨點混雜著塵土落在衣服和車上，等劉男到辦公地點，衣服上有泥點，整個車上更是被一層薄薄的泥點、塵土「覆蓋」。

22日上午9時許，在長春市鐵北二路一帶看到，能見度不足200公尺，天空依然是灰濛濛一片，路邊的行人不多，步行出行的市民均戴著口罩，不少人還戴著帽子。同時，路上的車輛也沒有往日多，不管是停放在路邊的車輛，還是行駛在街道上的車輛，車身上均有一層薄薄的泥點、塵土。

▲▼北方多地遭受沙塵暴襲擊。（圖／翻攝自極目新聞）

中央氣象台3月22日早晨繼續發布沙塵暴黃色預警，預計22日08時至23日08時，新疆南部、青海北部、甘肅中南部、寧夏、內蒙古大部、陝西大部、山西、河北、北京、天津、黑龍江中西部、吉林中西部、遼寧、山東、河南、江蘇北部、安徽北部、湖北北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古東南部、北京、天津北部、河北中北部等地的部分地區有沙塵暴，局地有強沙塵暴。

據悉，大陸本次沙塵天氣過程是今年以來影響範圍最廣的一次，基本覆蓋了新疆、青海北部、甘肅、寧夏、內蒙古、陝西中北部、山西、河北、北京、天津、黑龍江西南部、吉林西部、遼寧西部、山東、河南等北方大部分地區，預計明天白天才會逐漸減弱結束。

▲▼今年最強沙塵暴襲擊中國。（圖／翻攝自極目新聞）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
被大谷噁心滑球玩弄吞K　楚奧特：感覺相當難受
被6師長當罪犯！高中生遭逼死　同學曝內幕
國民黨通過「提名委員會」！ 朱立倫任召集人　侯友宜點頭入列
台版《黑暗榮耀》！　台中男高生遭逼死
快訊／魔獸親口承諾！　下季想再回雲豹打球
快訊／國1北上3車撞一團　入口匝道封閉
快訊／確定了！　國民黨2024總統採「徵召」
糗！吉田正尚跨欄失敗　網笑：洪總教你
快訊／吳兆絃怒了！　否認包養嗆告
不是大谷翔平！　球迷曝「日本奪冠5關鍵」：沒他就涼了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中俄促進「俄烏和談」無解鎖密鑰　巴西總統怒批：美國不講和平　

28歲健身教練娶50歲富婆！獲贈「房產＋保時捷」嗨喊：我們是真愛

半個中國淪陷！今年最強沙塵暴襲擊　人車一出門就變「屎色」

房子被兒子「不到400元」偷拍掉！老父親氣提告　法院判決

一個不剩！美國Marvell中國研發團隊傳全被裁　陸媒：全面撤出中國

伊沙握手！為何「俄烏衝突」久拖不決？　陸官媒痛批這個原因

10年心血！全家「千萬存款」遭挪用　銀行拒賠：誰叫你沒經常查詢

上海金山迎「台商進灣區，攜手話發展」

妹子車站出口「蹲地大解放」！當地人看傻：樓下不是有廁所？

員工上班一半病發身亡！老闆私吞「400萬死亡賠償」…40萬打發家屬

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

中俄促進「俄烏和談」無解鎖密鑰　巴西總統怒批：美國不講和平　

28歲健身教練娶50歲富婆！獲贈「房產＋保時捷」嗨喊：我們是真愛

半個中國淪陷！今年最強沙塵暴襲擊　人車一出門就變「屎色」

房子被兒子「不到400元」偷拍掉！老父親氣提告　法院判決

一個不剩！美國Marvell中國研發團隊傳全被裁　陸媒：全面撤出中國

伊沙握手！為何「俄烏衝突」久拖不決？　陸官媒痛批這個原因

10年心血！全家「千萬存款」遭挪用　銀行拒賠：誰叫你沒經常查詢

上海金山迎「台商進灣區，攜手話發展」

妹子車站出口「蹲地大解放」！當地人看傻：樓下不是有廁所？

員工上班一半病發身亡！老闆私吞「400萬死亡賠償」…40萬打發家屬

納入台中古早味蛋餅名單！鄉民激推「皮蛋九層塔」一吃上癮超涮嘴

北外環道高架橋建在中華路面影響住戶權益　協調會各持已見

1.05億跑車遭爆「沒領牌照」！　車主認了：不偷跑對不起自己

法國通過「6座新核電廠」投資計畫　價值520億歐元

疫後更敢砸錢搭機！聯航「引進700架新機」　擬招募1萬名機師

全國學生表演藝術競賽　台東學生音樂比賽勇奪19項團體優等

網購全新奶嘴竟「沾滿口水」　媽媽崩潰：太噁心

女星看BLACKPINK揭「特權拿公關票」真相！　萬人朝聖淚讚：是真粉絲

台中人終於等到美登利！LaLaport北館首波美食品牌曝光　4家台灣首發

中俄促進「俄烏和談」無解鎖密鑰　巴西總統怒批：美國不講和平　

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

大陸熱門新聞

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

一畢業年薪400萬！新華為天才少年是26歲網紅

10年心血！全家「千萬存款」遭挪用　銀行拒賠

妹子車站出口蹲地解放！當地人愣住了

一個不剩！Marvell中國研發團隊傳全被裁

員工上班病發亡！老闆竟私吞400萬賠償金

上海金山迎台商進灣區話發展」

不到400元買到房！他一查房被兒子偷賣掉氣提告

上酒店點小姐！正妹現身他「驚為天人」

28歲健身教練娶50歲富婆　爽拿「房產＋保時捷」

伊沙握手！為何「俄烏衝突」久拖不決？

殺妻分屍「沖馬桶」　狠男今被處死

半個中國淪陷！今年最強沙塵暴襲擊

入住飯店41樓…小情侶裸體開窗赫見洗窗工人

更多熱門

相關新聞

陸經濟前景佳　持續擴大消費力道

陸經濟前景佳　持續擴大消費力道

在以李強總理為首的國務院班底，未來推出的經濟政策與經濟發展會和以往有哪些不同。尤其現在大陸面臨許多國內外政經情勢的重大壓力，今年經濟表現會如何？值得進一步探究。

國安局：連戰卸任訪陸14次僅2005年有配槍　蕭萬長7次從未配槍

國安局：連戰卸任訪陸14次僅2005年有配槍　蕭萬長7次從未配槍

馬英九訪中隨扈不配槍？　蔡明彥：特勤中心未做這樣的建議

馬英九訪中隨扈不配槍？　蔡明彥：特勤中心未做這樣的建議

中俄「戰略協作聲明」反台獨　外交部：貶損我主權

中俄「戰略協作聲明」反台獨　外交部：貶損我主權

馬英九訪陸隨扈是否配槍？　蔡明彥：密切與馬辦聯繫跟討論

馬英九訪陸隨扈是否配槍？　蔡明彥：密切與馬辦聯繫跟討論

關鍵字：

大陸北方沙塵暴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

有易怒體質星座Top 3

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面