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日本駕照6次考不過！　阿部瑪利亞來台灣「一次就過」

▲▼ 。（圖／_abedesu Instagram）

▲阿部瑪利亞開心宣布，近日在台灣考駕照，一次通過。（圖／_abedesu Instagram）

記者邱晟軒／綜合報導

前AKB48成員、《木曜4超玩》主持群之一的日籍女星阿部瑪利亞日前宣布終於拿到汽車駕照的好消息，她透露自己在日本考了6次都失敗，沒想到在台灣只考了1次就順利通過，開心直呼「終於可以在夏威夷開車自由遊玩了」。

阿部瑪利亞在個人INSTAGRAM發文分享，「在台灣考到駕照了，日本考6次都沒考過後來放棄，沒想到在台灣一次就可以過爹斯，好開心，來夏威夷還租到自己的夢想車，更愛上開車了」。

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▲▼ 。（圖／_abedesu Instagram）

貼文曝光後，立刻引起粉絲熱烈迴響「大家快逃」、「台灣大概是全世界駕照最好拿的國家，沒有之一」、「在日本6次沒過，台灣一次過，我是不是該擔心些什麼」、「台灣交通很可怕爹斯」、「台灣交通問題原因找到了」、「車子買起來，載我出去玩」。

然而，也有不少網友點出台日交通狀況、考駕照的差異，「台灣駕照比日本好考，然後實際的路況卻比日本糟」、「台灣是交通戰場，跟在日本完全不同，在台灣自行開車務必小心」、「台灣的駕訓班只會教你考試，不會教你開車」、「台灣駕照比日本容易考上，難怪交通比日本亂」、「因為台灣人開車隨便，台灣只教你怎麼開車，沒有教你正確的道路安全使用規則。」

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝）

▲日本官方針對台灣交通提出「安全指引」。（圖／記者李毓康攝）

台灣交通事故層出不窮，近年來甚至被外國媒體形容為「行人地獄」。日本官方（日台交流協會）就曾對旅台日人示警，直指台灣交通事故件數高於犯罪數量，應注意並防範事故的發生。

日本官方安全指南中更點出，需要時刻意識其駕駛禮節不如日本，因為「台灣駕駛習慣車輛優先於行人，就算行走在人行道上也要提防機車」，以及「摩托車在人行道停車是普通情事，摩托車在人行道騎行也時有所見，即使在人行道。」

延伸閱讀：日本認證「台灣交通太危險」　教戰攻略曝光！網汗顏：超丟臉

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阿部瑪利亞駕照考駕照日本汽車駕照

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