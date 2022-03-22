日本認證「台灣交通太危險」　教戰攻略曝光！網汗顏：超丟臉

▲日本針對台灣交通提出「安全指引」。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

日前一名波蘭籍記者在推特上痛批，高雄的人行道常有機車騎士飆車，甚至對行人按喇叭催油門要求讓路等誇張行徑，引起高雄市長陳其邁震怒。近日，又有網友發現，台灣交通的危險程度，更被日本官方一份安全指南認證，直指在台灣「傾向車輛優先，而不是行人優先」。

有一名網友昨（21日）在PTT八卦板以「台灣交通榮獲國外認證」為題發文貼出，日台交流協會的「台湾在留邦人安全の手引き」（台灣日本僑民安全指南）第二項第9點「交通事故對策」特別註明，「台灣有著比日本還高的交通事故危險」。

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▲日台交流協會的安全指南，特別提醒台灣的交通狀況要注意。（圖／翻攝台交流協會）

這份官方安全指南中引述台灣警方的統計數據，指出台灣交通事故件數高於犯罪數量。因為該指南也提醒日本民眾，應注意並防範事故的發生，最重要的是，對本與台灣在交通條件與風俗習慣上的差異，要有明確的意識。

其中，有網友點出安全指南裡，建議在台「步行時的對策」特別有感：

1、台灣駕駛傾向車輛優先，而不是行人優先。時刻意識其駕駛禮節不如日本。

2、不論任何時段，即使是綠燈過斑馬線，也應該確實確認周圍車輛。

3、請小心在行人面前勉強通過的右轉車輛。

4、摩托車在人行道停車是普通情事，摩托車在人行道騎行也時有所見，即使在人行道。

貼文曝光後，立刻引起許多鄉民共鳴，「早該認證了，不然一直害到來鬼島的觀光客」、「都事實啊，停等路人後面直接按喇叭」、「政府只能默默當沒事，丟臉」、「台灣交通本來就很鳥，無法反駁」、「台灣交通糞到不行，丟臉丟到國外」、「完全認同，希望日本民眾好好閱讀」、「台灣人的駕駛習慣真的爛啊！職業駕駛也是」。

▼台灣交通狀況糟，引起網友共鳴。（圖／達志影像／美聯社）