新豐少棒逆轉勝獲全國軟棒參賽權　蔡培慧贈球具勉勵

▲新豐少棒逆轉勝獲全國軟棒賽資格，立委蔡培慧今前往致贈棒球用具。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

世棒經典賽明天將進行冠亞軍決賽，111學年度國小棒球軟式組南投縣預賽也於日前結束，南投市新豐國小棒球隊在歷經激戰、延長7局演出逆轉勝，於全縣好手中脫穎而出，將於4月底代表南投縣參加全國賽。

立法委員蔡培慧為鼓勵選手，與南投市民代表曾億弘等人於今日特別前往新豐國小，致贈棒球用具及麥當勞餐點，期勉學童在全國賽中獲得佳績。

小朋友們今天拿到新的球棒與手套，紛紛用熱烈的隊呼，向蔡培慧、校長范慶鐘及家長會長劉宗富等人致謝；劉宗富更加碼再贈送加菜金給棒球隊，希望孩子們在艱辛的訓練期間可以吃得更營養健康。

一如今天日本隊落後到9局下仍不放棄、演出逆轉勝挺進冠軍戰，范慶鐘表示，拚到最後一刻是棒球隊的信仰，本次比賽小朋友竭盡全力，從起初落後到最後上演逆轉勝；他感謝蔡培慧關心該校棒球隊，相信球員們在獲取充分資源後，一定可以再創佳績、為縣爭光。

蔡培慧表示，新豐國小軟式棒球相當厲害，不僅屢獲佳績，在課業品行上也都相當傑出，希望新球具能幫助該隊在月底全國賽中能延續後勁、再收榮耀，她也承諾未來將持續在中央爭取資源，使南投教育環境更加完善。