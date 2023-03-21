廉航日本航線清倉下殺！　酷航飛北海道「單程機票2283元起」　

▲酷航日本航線推出清倉優惠。（圖／酷航提供）

記者李姿慧／台北報導

廉價航空機票又下殺了，酷航北海道機票推出清倉促銷，桃園-札幌單程票未稅2283元起，台北飛東京單程未稅4638元起。

臉書旅遊粉專Just.崩潰.ME發文通報，酷航推出桃園-札幌低價票，單程未稅2283元、3283元，出發日在5月31日以前，不過低價票只限台北飛札幌，札幌飛台北則無；至於桃園-東京成田，因為受到TR874、TR875取消影響，TR898、TR899在價格上面都有調降一點，目前飛東京單程未稅4638元起、東京飛台北則是單程未稅6038元起。

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旅遊達人「蓋瑞哥 機票達人」也在臉書粉專發文指出，酷航北海道清倉促銷，桃園=札幌來回票最低6452元，最低價只有在清明連假後的4月9日出發，4月15日回來才有6452元的低價，其他4月到5月日期票價落在9000元，價格還是不錯。

低成本航空台灣虎航也已針對日本航線機票降價，在台灣清明連假尾聲、日本黃金周兩段時間約有2000到3000元降幅，4、5月整體降幅約500到2000元。另國泰航空也宣布5月1日起開航台北－東京，同時祭出來回13,202元的票價，為傳統航空該航線最低價。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）