東森首辦「健康長壽盃」麻將大賽　王令麟、憲哥樂陪百歲人瑞摸兩圈

▲為造福銀髮族，第一屆東森「健康長壽盃」麻將大賽3/25於中和東森廣場舉行，東森集團總裁王令麟(右2)、綜藝天王吳宗憲(左2)及台灣麻將最大黨黨主席郭璽(中)皆出席與現場長輩同樂，參賽者有兩位百歲人瑞，分別為103歲陳通清(右1)及100歲馬顯宗(左1)，現場氣氛歡樂。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／中和報導

為鼓勵銀髮族參與麻將娛樂休閒活動活化腦力、健康又長壽，東森購物今(3/25)於中和東森廣場舉辦第一屆「健康長壽盃」麻將大賽，特別邀請周圍5個里共52位居民參加活動，東森集團總裁王令麟及綜藝天王吳宗憲也特別與參賽的2位百歲人瑞「摸兩圈」，現場氣氛歡樂又溫馨。

首屆「健康長壽盃」麻將大賽參賽者平均年齡65歲，其中還有兩位百歲人瑞，分別為103歲陳通清及100歲馬顯宗，想不到王令麟一坐下與爺爺打麻將就接連自摸兩把，讓憲哥忍不住虧他：「不是說好今天是要來娛樂長輩的嗎？」然而，兩位百歲爺爺果然好福氣，手氣超旺順利晉級決賽。

▲▼王令麟和吳宗憲開心陪兩位百歲人瑞打牌。

王令麟回憶母親「王奶奶」享耆壽95歲，每周都會邀請親朋好友來家裡陪王奶奶打麻將，因麻將具有益智功能，可以幫助老年人腦筋靈活、多思考、提高應變能力，這次舉辦「健康長壽盃」麻將大賽格外有意義，也感謝麻將最大黨協助舉辦此次活動，還有「愛心天王」吳宗憲熱心響應東森公益活動願意，特別來現場與百歲人瑞同歡。未來麻將大賽不僅要持續辦理、還要擴大範圍遍及全台，讓長輩有良好的社交活動而不再孤單寂寞。

吳宗憲分享打麻將是君子之爭，牌桌上有許多良好的中華文化值得弘揚，而且憲哥的奶奶也相當熱愛打麻將，邊打麻將邊抬槓心情自然就會開心，是相當適合老先生、老太太的社交活動，大讚東森舉辦這個活動功德無量。

▲台灣麻將最大黨黨主席郭璽長期倡議麻將是一個正當休閒活動，感謝東森支持並認同。

台灣麻將最大黨黨主席郭璽說明，感謝東森集團王總裁舉辦「健康長壽盃」麻將大賽，支持並認同台灣麻將最大黨主張「麻將是一個正當的休閒活動」，這次號召鄰里參與，不僅有助於長者健康、讓長輩更長壽，也能讓年輕人參與益智競技，全世界已有47個國家推廣麻將做為休閒活動，也獲得奧林匹克列為正式項目，已然成為世界趨勢，希望政府可以讓麻將成為一項正當的休閒活動，透過有效的管理，加上業者配合，進而在全台鄉鎮推動的話，將有機會培養出新生代的國手，為國家爭光。

▲東森購物總經理彭鴻珷表示未來將持續舉辦麻將大賽。

東森購物總經理彭鴻珷說明，台灣已是高齡社會，許多老人不喜出門卻也怕寂寞，而東森購物先在APP推出麻將遊戲，只要有東森幣就能免費玩，發現會員使用時間及黏著度皆大幅增加，因此與附近5個里長合作試辦實體活動，讓長輩願意走出門，透過打麻將拓展社交範圍，也希望透過活動串聯鄰里，未來將會有第二屆第三屆一直辦下去，讓麻將大賽成為超人氣活動

▲中和景平里顧問游進興期待東森廣場擴大辦理麻將大賽讓更多里民同樂。

景平里顧問游進興也表示，這次東森舉辦的麻將大賽報名相當踴躍，由於名額有限，還有許多里民沒報名到相當可惜，希望東森廣場能夠長期舉辦這樣的娛樂休閒活動。

▲本屆東森健康長壽盃麻將大賽以敦親睦鄰為出發，共52名中和廣場周邊里民參賽。

雖然是娛樂性質的麻將比賽，東森購物也為提供優勝者「點8號」餐券作為獎勵，以此鼓勵參賽者們積極參與比賽，未來東森購物也將在更多地點舉辦娛樂休閒的麻將比賽。東森購物相信，透過這次比賽，不僅能夠推廣麻將娛樂休閒活動，更能夠促進敦親睦鄰，也能夠為老人的家庭生活帶來更多的歡樂和樂趣。