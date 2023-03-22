連假就來這！旗津沙灘音樂祭連嗨4天　百大DJ帶你熱舞感受異國風

▲春島沙灘音樂祭將於4月1日起登場，一連4天嗨翻旗津島。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄上周末才迎來BLACKPINK的演唱會，接下來4月清明兒童連假，還有五月天、阿妹、大港開唱接力登場。但沒有搶到票的歌迷也別灰心，高雄市觀光局宣布，4月1至4日要在旗津舉辦「春島沙灘音樂祭」，邀請到百大DJ Naeleck現場演出，不用出國就能感受到滿滿的異國海島風情。

旗津軟硬體不斷升級，高雄市政府除了持續建設優質環境，更招商引入特色店家，打造更具魅力的旗津。像是高雄知名的「旗津沙灘吧」位在旗津海岸公園旁，獨特南洋吧檯風格和遊客超推薦的美式半室外空間，疫情後吸引大批國內外遊客享受旗津風光，營業時間配合人潮由原本每天中午12:00至21:00，延長到24:00。

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▲▼充滿南洋風情的旗津沙灘吧，每到假日總是擠滿遊客。（圖／記者許宥孺翻攝）

旗津沙灘吧將在4月1至4日推出「春島沙灘音樂祭」，特別邀請世界百大DJ Naeleck現場演出，邀請旅客脫下厚重外套，在各種曲風變中中盡情熱舞，享受春天微涼海風和音樂，由於名額有限，現在網路報名享免費入場。

觀光局指出，「旗津沙灘吧」往南，位於旗津貝殼館旁的日系純白風格「海之星沙灘俱樂部」，是另一個適合家庭、情侶休息用餐的看海地點，遊客晚上在沙灘旁戶外座位聽音樂喝飲料，盡情享受寧靜夏日輕鬆氛圍。旗津沙灘旁除了特色店家，還有旗津藍眼淚、旗津彩虹教堂、星空隧道等知名必遊景點，方便遊客拍照打卡。

▲位於海景第一排的旗津豪華露營區。（圖／記者許宥孺翻攝）

而位於旗津海景第一排的旗津豪華露營區，則是夜宿旗津好選擇。為提供遊客最好品質，今年開業第3年更於年初全面更換新帳篷，帳篷內有冷氣、床鋪、桌椅等齊全設備，讓遊客不用攜帶設備就可盡情在海邊露營。

觀光局表示，旗津連假總有大量旅遊人潮，呼籲遊客儘量搭乘大眾運輸工具來旗津，旗津渡輪的營業時間為清晨5點至隔夜凌晨2點，遊客不用擔心夜間返回市區交通接駁問題。

▲日系純白風格海之星沙灘俱樂部。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夏夜露營風的海之星沙灘俱樂部。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旗津海岸藍眼淚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旗津彩虹教堂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旗津星空隧道。（圖／記者許宥孺翻攝）