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普發現金登記沒？星級飯店「買1送1」6000元　免費早餐吃到飽

▲▼高雄漢來大飯店LOBBY、海港自助早餐、露天泳池、客房。（圖／漢來大飯店提供）

▲搶攻6000元商機，飯店推出住1晚送1晚。（圖／漢來大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

全民共享普發現金今(22日)開始登記，旅遊業者也磨刀霍霍，紛紛推出「6000元住1晚送1晚」搶攻這波商機。高雄漢來大飯店即日起開放預訂4-6月住房，入住就送免費自助式早餐，每人再加贈價值千元三溫暖設施。若等不及發放就想去旅行，義大皇家飯店現在就能入住，連續住2晚並含兩日自助式早餐，價值2萬多元的套裝行程只要6000元，形同下殺2.4折。

▲▼高雄漢來大飯店LOBBY、海港自助早餐、露天泳池、客房。（圖／漢來大飯店提供）

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▲入住高雄漢來大飯店享有免費海港自助早餐。（圖／漢來大飯店提供）

▲▼高雄漢來大飯店LOBBY、海港自助早餐、露天泳池、客房。（圖／漢來大飯店提供）

放大你的6000元！高雄漢來大飯店即日起至3月31日開放預訂「雄超值6000元買一送一」，平日入住兩晚只要6000元(含服務費、稅金)，入住日為4月4日至6月30日，每房均含2客自助式早餐、健身房和露天泳池，另外每人再加贈價值千元三溫暖設施，超值的優惠專案讓大家暢遊高雄更輕鬆。

漢來飯店事業群行銷本部行銷長毛玲竹指出，此專案可同天入住2間，或連續住宿2晚的彈性選擇，週六或國定假日僅加價2500元，普發6000元正好能讓民眾安排旅程，免費入住2晚星級飯店。

而6000元登記完成後，並不會馬上收到，據立法院協商三讀時間去推算，最快4月6日能領取。若已等不及想安排一趟旅行，義大皇家飯店就搶在普發現金前，推出「六千我最大」住房專案。

▲▼義大皇家酒店。（圖／義大皇家酒店提供）

▲▼義大皇家酒店推出住1晚送1晚，下殺2.4折。（圖／義大皇家酒店提供）

▲▼義大皇家酒店。（圖／義大皇家酒店提供）

義大皇家飯店指出，即日起至3月31日止，平日入住豪華客房2晚並附上2日的自助式早餐各2客，原價2萬多元的套裝內容，專案優惠價24折只要6000元，假日每房每晚須另加1000元，同時能享受飯店內戲水池、水療池、三溫暖、健身房等上千坪的休閒設施。

深受親子客層喜愛的義大天悅飯店也推出6000元住房優惠(一成服務費另計)，寬敞舒適的客房有2張標準雙人床，至多可入住4人，適用此專案還加碼贈住宿券1張，也就是說平日入住3天只要6000元，3晚(房)平均每晚每人550元起，而假日每房每晚須另加1000元。

▲義大天悅飯店溫馨家庭房溫馨家庭房。（圖／義大天悅飯店提供）

▲義大天悅飯店溫馨家庭房溫馨家庭房。（圖／義大天悅飯店提供）

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