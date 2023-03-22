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高雄女遭陌生男甩巴掌！正義哥錄下畫面PO網　釣出一堆受害人

記者吳奕靖、吳世龍、蔡怡萍／高雄報導

高雄市鳳山區鳳南路上，本月15日晚間一名張姓女子走在回家路上，卻突然遭陌生男子徒手狠甩右耳光，她錯愕之餘一路尾隨對方並報案，男子還刻意亂繞小路試圖混淆，但最後直接躲回住處關門不出面，張女右耳被打到受傷聽不到，連白天也不敢再走這條路，警方掌握犯嫌40歲曾男，依規定受理傷害案，並於今（22）日上午將曾男帶回偵訊，依傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄隨機攻擊事件，曾姓犯嫌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲隨機攻擊人的曾姓犯嫌22日遭警方依傷害罪帶回偵辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

遭受攻擊的張女22日出面向媒體控訴，回想起事發經過仍不禁語氣顫抖，她還原15日當天她休假，辦完事步行回家的路上，這名陌生男子迎面走來、幾乎要與她擦身而過時，男子突然朝地上丟擲了一個咖啡色玻璃瓶，撞擊到路旁機車發出很大聲響，她嚇了一跳、還沒來得及反應時，男子就突然一巴掌往她右臉打下去。

▲▼ 高雄街頭出現隨機攻擊，被打女子出面控訴。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄街頭出現隨機攻擊事件，被打女子出面控訴。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄街頭出現隨機攻擊，被打女子出面控訴。（圖／記者吳世龍攝）

張女莫名挨打後，男子態度不以為意地繼續往前走，她驚愕之際一邊報警、一邊保持距離尾隨上前，男子過程中不斷繞路鑽小巷，她尾隨了大約2、30分鐘，最後在巷子內一間民宅停下來，朝著張女辱罵「白癡、醜女」，接著就開門躲進家中不再出來，連員警到場男子都避不見面。

張女表示，這名男子身形壯碩，大約有180幾公分，有一名熱心民眾邱先生從目擊她被打後就上前幫忙，騎著車跟在她後面保護，事後邱先生將錄下的影片放上網提醒附近民眾注意，沒想到有好幾人也表示同樣被這名男子莫名毆打，甚至連身邊親友都遭到攻擊，受害的不只女性還有男性，目前知道的大約就有5、6人，甚至其中一名受害者說，自己遭到男子出拳捶擊胸口，導致事後手連握筆都會發抖。

▲▼ 高雄街頭出現隨機攻擊，被打女子出面控訴。（圖／記者吳世龍攝）

▲熱心民眾邱先生目擊事發過程，上前協助張女並將影片PO上網，發現有多名受害者同樣遭到攻擊。（圖／記者吳世龍攝）

事發過後一個禮拜，張女仍不敢走同一條路，且每天晚上都睡不好，非常害怕、身心飽受煎熬，但警方說打人男子這禮拜都躲在家中不出來，她語氣發抖地表示「難保下一個受害者是躺在街上流血」，所以她選擇勇敢出面向媒體揭露，希望引發更多的關注與輿論。

▲▼ 高雄街頭出現隨機攻擊，被打女子出面控訴。（圖／記者吳世龍攝）

警方表示， 依報案人所提供犯嫌長相，以及居民提供資料，掌握犯嫌為40歲曾男，經被害人指認無誤，依規定受理傷害案，並已經於22日上午將曾男帶返派出所偵訊，全案依刑法傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

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