真實版SOD！帶女助理出差「只開一房」　最後關鍵神秘電話救了她

▲女助理跟上司出差，上司開房假意休息，實則想硬上險得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄某家公司的法務女助理小芬（化名）與主管阿章（化名）一同出差時，阿章趁著休息時間特意訂了飯店稱可以先休息，關上門後卻對小芬伸出狼爪，所幸在硬上前一刻接到他人電話，先行離去。高雄地檢署調查後認定罪證確鑿，依利用權勢猥褻罪起訴。

檢方起訴書指出，小芬在公司裡擔任阿章的助理，雙方為上下屬關係，2022年7月13日上午，2人因公司業務前往高雄三民區進行不動產點交，早上10點半，等待搬家公司作業期間，阿章特意開了旅館房間，邀請小芬一起休息，礙於上司開口，小芬只好答應前往。

抵達房間後，阿章果真現出色狼真面目，見小芬躺在床上，上前擁抱親吻又揉胸，再隔褲以生殖器磨蹭其大腿，小芬頑固抵抗仍敵不過上司的力氣，直到阿章突然接到一通電話，得先行離開，小芬立刻以LINE通知表舅來載她，才結束這場夢魘，事後向警局提出告訴。

調查期間阿章坦承的確有親吻小芬，但沒有揉胸等猥褻行為，不過雄檢勘驗2人對話紀錄，以及小芬出現創傷後壓力症候群的診斷報告書，還有在小芬當天穿著的衣物上與右頸驗出男性染色體等證據，認定阿章犯有利用權勢猥褻罪，依法起訴。