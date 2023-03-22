逃亡700天！「7條通」詐欺犯謊報雙胞弟身分　臉上1顆痣露餡

▲警方前往民宅查緝毒品案，甘男從屋內竄逃被逮到。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市刑大日前前往一棟民宅執行搜索，發現一名甘姓男子從屋內狂奔出來，警方制伏他後，立即比對他的身分，發現他所提供的證號資料，與本人右臉有顆痣的特徵不符，謊報雙胞胎弟弟的資料最終被識破，真實身分竟是身揹「7條通」的詐欺慣犯，逃亡700多天仍狼狽落網。

市刑大3月中旬偵辦一起毒品案件，警方當時持搜票到林園區一棟民宅執行毒品案搜索，發現有一名男子從屋內竄出，警方立即予以制伏，並詢問他的年籍資料與戶籍地，不過男子顏神飄移，看似很緊張，這讓警方起了疑心。

▲甘男謊報雙胞胎弟弟的資料，卻因右臉頰的痣露餡。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方查看身分證影像檔，發現甘男右臉頰有一顆痣，但與資料不符，進一步追問下，甘男才坦承謊報雙胞胎弟弟的身分證字號。

經過詳查身分，發現甘男從2021年4月就因詐欺罪名陸續被5個法院及地檢署通緝中，另還涉妨害公務、過失傷害，期間為躲避檢警緝捕四處藏匿，已逃亡將近2年，如今狼狽落網，不禁拭淚說：「該面對了」。

警方調查，從事詐欺車手的甘男，2018至2020年間常使用假名，詐騙被害人購車繳付車貸或變造里程數兜售中古車，之後淪為詐欺集團車手，警方偵訊後將他解送地檢署及地方法院歸案。

▲甘男身揹7案通緝。（圖／記者許宥孺翻攝）