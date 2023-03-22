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泰高僧圓寂22年「肉身不壞」泛翠綠　住持回憶火化瞬間：燒不起來

記者吳美依／綜合報導

泰國高僧Luang Phu Woraphon Thawitan於2001年圓寂至今逾20年，但肉身完全沒有腐爛，皮膚還泛出翠綠色，目前仍被供奉在坤敬府春蓬寺（Chumphon Temple）的玻璃棺材內。現任住持21日受訪時回憶，高僧遺體當年火化時竟然「燒不起來」。

2001年1月18日，高僧表示，在雨季結束時，祂將不再待在春蓬寺裡，因為死亡的時刻來臨了，之後便於同年5月20日以101歲高壽辭世。

Thaiger等外媒報導，住持回憶，高僧遺體無法火化，於是被放入一個簡單的玻璃棺材，裡面只有茶葉、除溼劑及樟樹皮，此外沒有什麼特別的東西，直至2010年才又移入裝有空調的冷氣棺材裡。他們每年都會幫高僧換上新長袍，並在肉身重新貼上金箔。

2010年8月13日晚上，住持夢見高僧肉身所在的房裡竟有一條蛇爬來爬去，隔日醒來才得知，另一名僧侶也做了相同的夢境。2人好奇前往查看，竟發現高僧一塊皮膚變成翠綠色，他們以為發霉了，因此只是貼金箔遮掩起來，未料原本僅雞蛋大小的變色面積，大約一個月後已經擴散全身。

住持表示，高僧修行而來的神奇力量，即使在死後依然存在。

 
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