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「綠動高雄」啟動ESG永續觀光　綠電共享汽機車旅館就可租借

▲▼電動環保租車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高市交通局、觀光局推動民間業者推出電動汽機車租賃服務。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一連串的演唱會引爆觀光人潮，除了大眾運輸外，不少外地民眾也希望租借更環保綠色的交通工具，高市府交通局、觀光局推動民間業者合作，在高雄市的旅館、民宿就可使用再生能源綠電驅動的電動汽機車租賃服務，第一波將先投放50台電動機車和2台電動汽車，未來將擴增到300台電動機車。

主辦單位表示，電動車已成為未來交通新趨勢，但其使用的電力仍舊是來自煤炭及天然氣的灰電，導致民眾質疑綠色運具「做半套」，而最新推動的「綠能高雄」活動，由歐司瑪再生能源科技和YATOGO攜手合作，將從高雄特定旅館推出使用再生能源綠電驅動的電動汽機車租賃服務。

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▲▼電動環保租車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高市交通局、觀光局推動民間業者推出電動汽機車租賃服務。（圖／記者陳宏瑞攝）

這項計畫推出的純綠電驅動電動汽機車點對點（point to point）的租賃服務，將以特定旅館作為據點，首波投放50輛光陽Ionex電動機車（i-One Fly）以及2台Volvo電動汽車（XC40 Recharge）讓旅客租借使用，未來預計在高雄市的投放總數將達到300台電動機車。

高雄市交通局專委黃信穎表示，很高興高雄市旅館將提供純綠能的交通運具租賃。高雄擁有最多元化的交通運具，「MeN Go⁺24•48•72hr暢行方案」更提供24、48甚至72小時無限次搭乘捷運、公車、輕軌，以及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎，歡迎觀光客到高雄時盡情體驗大眾運輸所帶來的便捷。

▲▼電動環保租車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高市交通局、觀光局推動民間業者推出電動汽機車租賃服務。（圖／記者陳宏瑞攝）

觀光局專委陳傑軒指出，高雄擁有非常多元的觀光資源，大型觀光活動舉辦亦帶動旅遊熱潮；而推動綠色環保永續旅遊，則是高雄市政府不變的目標。高雄市是第一個推動觀光客可在旅館內租賃到使用再生能源的電動車的城市，這展現了市府大步邁向2050淨零碳排目標的決心。

負責車輛租賃系統建置的YATOGO公司則將在光陽電動機車上，提供主動安全警報和GPS即時軌跡紀錄，確保旅客在當地旅遊的安全性。除了原本的機車強制險之外，每一台YATOGO車輛，都領先全國地提供全險保護。高雄市將是YATOGO繼花蓮宜蘭之外的第3個據點，希望透過綠能供應，實質推動永續觀光，再次成為旅客出遊租賃交通工具的首選。

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綠動高雄ESG觀光綠電共享汽機車旅館

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