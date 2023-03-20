墾丁停水23小時注意！3個里2500戶受影響　水車巡迴供民眾取用

▲水公司屏東區管理處 。（圖／取自臉書）

記者陳崑福／屏東報導

近年國內觀光旅遊蓬勃發展，其中恆春墾丁地區更是暑假期間熱門觀光地點，為滿足墾丁、鵝鑾鼻等地區觀光旺季用水需求及提升區域供水穩定，台水公司積極辦理「牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程-管(三-1)-既設管線∮400mm(石牛溪橋)送水管連接工程」。停水時間訂於年3月28日(二)06時至3月29日(三)05時(共計停水23小時，含復水時間)，有2500戶受影響。

停水期間台水公司將備妥水車，視民眾需求於停水地區巡迴提供免費取水服務，請停水區域內用戶善加利用，並請配合節約用水及預作儲水準備。

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停水區域：恆春鎮南灣里、墾丁里、鵝鑾里，合計停水戶數約2,500戶。聯絡電話：免付費客服電話1910、恆春營運所(08)8880334。

四、停水注意事項：

停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間：

1.停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

2.如未關閉抽水機電源：

 馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

 易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

3.建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

4.水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

5.復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線

末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。