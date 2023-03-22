惡師版《黑暗榮耀》！6師逼死高中生　搜身翻書包還罵「垃圾」

▲死者父親控訴就讀高二的兒子生前遭學校惡意栽贓偷錢，兒子曾傳訊息求援法律資源。（圖／人本基金會提供）



記者游瓊華／台中報導

台灣驚傳惡師版《黑暗榮耀》！人本基金會今日召開記者會，控訴台中市一家公立高中6名師長，長期霸凌一名學生，動輒搜身、翻書包，未經詳細調查就認定學生偷竊，甚至逼迫學生休學，結果該生在開學第二天在家輕生。台中市政府表示，近日校方已籌組調查小組，將約訪相關人員。

針對家長、民代及人本基金會的指控，《ETtoday新聞雲》致電該校，校方表示，已經透過校事會議決議，聘請委外調查委員組成調查小組進行調查，3月19日進行第一次會議，在結果出爐之前無法對外說明。

人本基金會指出，該生輕生身亡後，引起該校學生及老師對學校的不滿及對甲生的不捨，紛紛在網路留言，為死者抱屈，指出死者在校被人盯上，日子過得很痛苦，甚至有留言直接點名要求學務主任下台。

▲人本及多位民代一起召開記者會，指控台中公立高中6師聯手逼死高中生。（圖／記者游瓊華攝）



今天一同出席的還有立委張廖萬堅，及台中市議員張家銨、林祈烽、王立任。張廖萬堅直言，死者在開學後短短兩周竟就被記了9個警告、2個小過，明顯是要逼學生休學，砲轟校方身為師長卻以軍政教育，對行為一時偏差的青少年進行集體霸凌。

人本列出校方離譜行為，包括對死者經常性搜身、公然侮辱，未經查證就栽贓死者偷竊，強迫死者休學、逼迫寫切結書等等。

▲痛失愛子，死者父親淚訴在國中時期在校成績優異、人緣也極佳，一上高中只因犯了錯就成了師長眼中的垃圾。（圖／記者游瓊華攝）



人本指出，死者除了常被搜身，學校也常利用班內電視播跑馬燈傳喚死者去學務處報到，曾經死者被廣播多次仍未主動下樓報到，學務主任、主任教官、校安人員等六人竟直接到教室將人帶走，一行人團團圍住死者，再由主任教官將死者書包全部倒出檢查，甚至對死者同學說，死者是「社會的敗類、垃圾，你不要跟他在一起」。

▲死者生前傳訊息直言遭學校栽贓偷竊。（圖／人本基金會提供）



死者父親今天也現身記者會，全場記者會哭著發言，直言孩子被校方刁難，直言「孩子小時候是資優生、國中參加全國科展拿縣長獎畢業，為什麼到了高中就成問題學生？」也自責自己一開始聽信校方片面之詞，對孩子有誤解，直到孩子過世後真相慢慢浮現，才知道學校師長戴著偽善面具，孩子犯錯卻被無限放大、無限栽贓，孩子在校承受的壓力連大人都無法承受，最後卻走上絕路。

▲死者生前不滿遭刁難，燒毀的自主休學單與切結書。（圖／人本基金會提供）



市府教育局今天回應，對此事深感遺憾與痛心，事發後積極督促學校展開調查，近日校方已籌組調查小組展開約詢相關人員，結果如所屬人員有不當管教、違法體罰學生等行為，教育局將從嚴究辦，絕不寬貸。