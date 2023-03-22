　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

補班日7大時段搶破盤價！小米手環7 Pro只賣1元　iPhone 14 Plus現省一半

蝦皮購物攜手神腦、小米、Reebok等八大品牌旗艦店於3/25推出七大時段最低5折（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲神腦、小米、Reebok等品牌旗艦店於3/25推出人氣夯品5折起優惠。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

本周六即將迎來今年第3次補班，為了替上班族趕走憂鬱心情，網購業者再祭破盤優惠，必搶小米手環7 Pro、POCO X4 GT 5G下殺只要1元銅板價，iPhone 14 Plus、Switch OLED白色主機價格更是對半砍，將於3/25這天7大時段開賣，此外，線上春季旅展也同步展開，主打超值國內外旅遊及餐券，想省荷包出遊的人可以趁這波好好規劃玩起來。

東森購物網「初春漫時光」活動登場，集結美妝、保健、熱銷3C等眾多品項下殺，滿額抽「丘丘‧森旅一泊二食」雙人住宿券，還有全站消費抽東森幣200枚、挑戰任務拿$1300、集點加價購等多重好康，由於接下來將迎來清明五天連假，站上也同步展開春季旅展，國內住宿及星級飯店、吃到飽等餐券祭出超值價，國外旅遊玩日韓最便宜也不到萬元，滿額加碼登記再抽「精彩澎湖奇幻迪士尼花火節四日（四人一室）單人券」。

東森購物網「初春漫時光」、「春季旅展」活動（圖／記者洪菱鞠攝）

▲東森購物網同步展開「初春漫時光」、「春季旅展」兩大活動。（圖／記者洪菱鞠攝）

東森購物網「初春漫時光」、「春季旅展」活動（圖／記者洪菱鞠攝）

神腦、小米、Reebok等8大品牌旗艦店，則是將於3/25當天凌晨0點、凌晨2點、10點、12點、18點、20點、22點共7大時段，在蝦皮購物推出最低5折起下殺，除了夯品iPhone 14 Plus 128GB特價15,950元，小米手環7 Pro、POCO X4 GT 5G更是只要1元；電玩控必搶的Nintendo Switch OLED 白色主機，價格也直降，特惠價5,240元；伊萊克斯極適家居系列 300清淨除濕機用7,450元就能入手，不過優惠商品數量有限，先搶先贏。

隨著iPhone 14新色推出，蝦皮購物依站上數據發現iPhone 13 128G仍然最受消費者喜愛，整年銷售台數Top 1，AirPods Pro 2藍芽耳機則是耳機類銷售之冠。鎖定果粉商機，3/27至3/30將推出果粉節，精選站上熱銷Apple商品祭出優惠，iPhone 13 128G優惠價21,900元、iPhone 14 Pro 256G優惠價37,248元、AirPods Pro 2 藍芽耳機破盤價7,190元，搭配站上優惠券、店家折價券及刷卡回饋等，最高還能現省32,872元。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／才晉任少將　花防部參謀長癌逝
艾成親弟死前41分鐘「王瞳PO文提到他」！她最新貼文曝：艾翔
艾成40歲胞弟「心肌梗塞」逝世　19天前才上胡瓜節目
艾成艾翔「都40歲猝逝」！　父母半年痛失2子崩潰
「想不到才拿2分...」美國教頭致敬日本
快訊／艾成親弟弟猝逝！　不到1月前剛來台悼念
快訊／WBC公布全明星陣容！　台灣唯一入選是他

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

補班日7大時段搶破盤價！小米手環7 Pro只賣1元　iPhone 14 Plus現省一半

靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！

出國上網必備！超商首推「eSIM卡」申辦服務　免換卡、24小時都能辦

快筆記！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」連喝3天

限時5天！超商獨家「哈根達斯冰沙」只要75元　抹茶拿鐵買4送2

超商最新「2大隱藏版美食」！白醬焗烤飯太欠吃　滿滿起司狂牽絲

【廣編】特上紅茶X Free Fire虛寶瓶瓶送！Q雞、吊帶褲套裝稀有釋出

【廣編】2023世界睡眠日睡出健康　睡眠困擾與健康影響大調查

家有貓狗打掃重點大不同！獸醫師破解養寵家庭清潔4大困擾

補班地獄心已累？醫師推薦「超級B群」給你滿滿元氣 度過最多上班日的月份

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

補班日7大時段搶破盤價！小米手環7 Pro只賣1元　iPhone 14 Plus現省一半

靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！

出國上網必備！超商首推「eSIM卡」申辦服務　免換卡、24小時都能辦

快筆記！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」連喝3天

限時5天！超商獨家「哈根達斯冰沙」只要75元　抹茶拿鐵買4送2

超商最新「2大隱藏版美食」！白醬焗烤飯太欠吃　滿滿起司狂牽絲

【廣編】特上紅茶X Free Fire虛寶瓶瓶送！Q雞、吊帶褲套裝稀有釋出

【廣編】2023世界睡眠日睡出健康　睡眠困擾與健康影響大調查

家有貓狗打掃重點大不同！獸醫師破解養寵家庭清潔4大困擾

補班地獄心已累？醫師推薦「超級B群」給你滿滿元氣 度過最多上班日的月份

艾成弟心肌梗塞猝逝！10大徵兆注意了　醫點名1關鍵：快就醫

艾成親弟艾翔猝逝遺照曝光　大姊心碎：弟回到天父的懷抱

快訊／花防部參謀長林彰良今癌逝　去年才晉任少將

艾成親弟死前41分鐘「王瞳剛好PO文提到他」！她讚：艾翔太可愛

台東縣各界今慶祝青年節活動　表揚66優秀青年

故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

雙倍芋泥尬烤布蕾、香草冰淇淋！　最新濃郁系「芋頭手搖杯」來了

普發現金登記沒？星級飯店「買1送1」6000元　免費早餐吃到飽

不滿82歲未婚夫求歡！　美46歲女打死男方後伴屍2月

日本隊飆80K史上第一　大谷翔平擁3紀錄包括敲最「暴力」一球

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

消費熱門新聞

家有貓狗打掃重點大不同！

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

只有3天！超商「咖啡買1送1」來了

超商變身「24小時甜點店」了！

超商大杯美式／拿鐵買2送1連喝3天

全聯、大潤發高麗菜「每顆25元」

伊正：眼睛重開機、才是真年輕！

超商獨家「哈根達斯冰沙」只要75元　

外食族也可以輕鬆攝取好油

賣場驚見日本巨大純米瓶

出國玩必備！超商首推「eSIM卡」申辦

高冷周湯豪遇比莉姊　瞬間反差萌

美式賣場這一尿布驚見大降價

補班日7大時段搶破盤價　小米手環7 Pro只賣1元

更多熱門

相關新聞

超商大杯美式／拿鐵買2送1連喝3天

超商大杯美式／拿鐵買2送1連喝3天

周六補班別憂鬱！有超商特意祭出限時3天「大杯美式／拿鐵」、「大杯濃厚系美式／拿鐵」可享「買2送1」優惠，且不限冷熱，3月23日起先開喝。

星期六補班！他一轉念「發現3月小驚喜」

星期六補班！他一轉念「發現3月小驚喜」

超商單品美式、玉米濃湯買1送1爽喝4天

超商單品美式、玉米濃湯買1送1爽喝4天

春風、得意、五月花推限時3天破盤價

春風、得意、五月花推限時3天破盤價

拍賣平台運費降價　只到3月底

拍賣平台運費降價　只到3月底

關鍵字：

網購電商好康優惠春季旅遊補班小米手環7 ProiPhone 14 Plus

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

有易怒體質星座Top 3

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面