補班日7大時段搶破盤價！小米手環7 Pro只賣1元　iPhone 14 Plus現省一半

▲神腦、小米、Reebok等品牌旗艦店於3/25推出人氣夯品5折起優惠。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

本周六即將迎來今年第3次補班，為了替上班族趕走憂鬱心情，網購業者再祭破盤優惠，必搶小米手環7 Pro、POCO X4 GT 5G下殺只要1元銅板價，iPhone 14 Plus、Switch OLED白色主機價格更是對半砍，將於3/25這天7大時段開賣，此外，線上春季旅展也同步展開，主打超值國內外旅遊及餐券，想省荷包出遊的人可以趁這波好好規劃玩起來。

東森購物網「初春漫時光」活動登場，集結美妝、保健、熱銷3C等眾多品項下殺，滿額抽「丘丘‧森旅一泊二食」雙人住宿券，還有全站消費抽東森幣200枚、挑戰任務拿$1300、集點加價購等多重好康，由於接下來將迎來清明五天連假，站上也同步展開春季旅展，國內住宿及星級飯店、吃到飽等餐券祭出超值價，國外旅遊玩日韓最便宜也不到萬元，滿額加碼登記再抽「精彩澎湖奇幻迪士尼花火節四日（四人一室）單人券」。

▲東森購物網同步展開「初春漫時光」、「春季旅展」兩大活動。（圖／記者洪菱鞠攝）

神腦、小米、Reebok等8大品牌旗艦店，則是將於3/25當天凌晨0點、凌晨2點、10點、12點、18點、20點、22點共7大時段，在蝦皮購物推出最低5折起下殺，除了夯品iPhone 14 Plus 128GB特價15,950元，小米手環7 Pro、POCO X4 GT 5G更是只要1元；電玩控必搶的Nintendo Switch OLED 白色主機，價格也直降，特惠價5,240元；伊萊克斯極適家居系列 300清淨除濕機用7,450元就能入手，不過優惠商品數量有限，先搶先贏。

隨著iPhone 14新色推出，蝦皮購物依站上數據發現iPhone 13 128G仍然最受消費者喜愛，整年銷售台數Top 1，AirPods Pro 2藍芽耳機則是耳機類銷售之冠。鎖定果粉商機，3/27至3/30將推出果粉節，精選站上熱銷Apple商品祭出優惠，iPhone 13 128G優惠價21,900元、iPhone 14 Pro 256G優惠價37,248元、AirPods Pro 2 藍芽耳機破盤價7,190元，搭配站上優惠券、店家折價券及刷卡回饋等，最高還能現省32,872元。