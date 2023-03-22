球探賺翻！球迷點名「日本隊5投手」有大聯盟實力　最年輕僅20歲





▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

大谷翔平在冠軍戰展現投打二刀流驚人實力，最後率日本擊敗美國，奪下隊史第3冠，有網友大讚，今年經典賽的日本隊，不管是打者還是投手，表現都很優異，這一場比完後，相信有不少人會被美大聯盟隊爭搶，好奇誰有機會登上美國職棒大聯盟，貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「這次日本隊有哪些人可以上大聯盟？」這次的日本隊，打擊猛，投球好，肯定有很多球員在這次比完賽後，會被大聯盟球隊看上，「這次日本隊哪些人最有機會上大聯盟？」

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貼文一出，許多網友指出，日本隊的投手年輕又有實力，「投手我感覺都可以，好像都很強」、「投手機乎都可以」、「投手一拖拉庫都可以，球探真的爽翻」、「投手沒有爆掉的，都有機會上MLB」、「投手真的都可以，只是想不想去而已」、「球探超爽，看一場，滿滿商品展示」、「日本投手基本上都MLB水準了」、「其實日職的全明星都是MLB等級，只是在MLB能打多好而已」。





▲高橋宏斗（右）是日本隊最年輕投手。（圖／翻攝自高橋宏斗IG）

網友點名5名投手，山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太、伊藤大海，以及隊上最年輕，年僅20歲的高橋宏斗，「除了山本由伸、佐佐木朗希，特別關注今永昇太和伊藤大海」、「翁田大勢、山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太」、「山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太」、「高橋宏斗有機會，他還很年輕，這種stuff未來很有機會去美國」、「伊藤大海沒失分呢」、「朗希均數比大谷還快」。

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

另外有網友提到，敲出再見安打，展現三冠王價值的「村神」村上宗隆，「村上還太早了，他打高等級一點的變化球明顯不行」、「投手真的不少有實力，村民真的有點早」、「村長就高階投手，應對還得練」、「村民還要幾年證明自己，今年成績再看看」。