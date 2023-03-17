妹1舉動太白目！驚見客廳「哥嫂沙發交疊」下秒尷尬了

▲原PO去哥哥家睡覺，不料打開門驚見交疊一幕。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

儘管是爸爸的房子，但仍須尊重住在裡面的人！一名妹子抱怨，日前休了一天平日，殊不知鄰居家裝修太吵，於是她衝去哥哥家想補眠一番，結果一開門糗炸了，直擊哥哥嫂嫂正在沙發交歡，嚇得她趕緊關門落跑，哥哥嫂嫂也跳起來。事後哥哥罵原PO沒禮貌，而原PO委屈直呼「那是我爸的房子啊！」

一名女網友在Dcard前情提要表示，哥哥與嫂嫂結婚後就搬出去住，而房子也是爸爸的名字，因此家裡也有一把鑰匙，接著切入正題，某天原PO休假，恰好鄰居家正在裝修，噪音讓原PO難以入睡，於是心血來潮想去哥哥家補眠，「反正平日他們都在上班吧，我就直接去了！」

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殊不知原PO鑰匙一打開門，映入眼簾的畫面超尷尬，「我哥跟他老婆疊在沙發上背對我」，嚇得哥嫂2人跳起來，原PO也趕緊關門跑走，「雖然有穿衣服但是蠻明顯應該正在...」。

原PO離開的路上驚魂未定，事後哥哥也來臭罵一頓很沒禮貌，並碎唸「不管今天打開門我們有沒有在做什麼事，妳都不能這樣直接過去。」聞言，原PO也自認很委屈，「那是我爸的房子啊，為什麼我受到驚嚇還要被罵...有房間不是嗎，為什麼一定要在客廳？誰會知道他們沒去上班。」

最後，原PO認為，房子並非哥哥夫妻倆所有，「雖然我們平常沒事都不會過去，也不代表他們可以為所欲為吧？」

文章曝光後，一票網友也認為原PO太白目，「雖然是你爸的房子，但現在主要是他們居住，應該也不喜歡突然有人到訪」、「你爸爸的房子，但現在是他們住在裡面，也算是私人領域了，而不是直接拿鑰匙開門，這樣難免讓人有不被尊重的感覺」、「告知算是基本吧？畢竟主要是他們在住欸」、「那你喜歡你房間門鎖起來...突然被打開嗎？不管他們在幹嘛，感覺是種尊重」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

