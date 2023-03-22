蔣萬安靠追加減預算拚政見　柯文哲大酸：潮水退了就知道誰沒穿褲子

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任將滿3個月，力拚兌現競選政見，其中包括恢復前台北市長柯文哲取消的YouBike前30分鐘免費政策。面對蔣萬安要恢復YouBike政策，以及近期諸多政見都要面臨追加減預算，過去屢次喊出「財政紀律」的柯文哲酸說，反正到明年5月決算時，「潮水退了就知道誰沒穿褲子」。

▲民眾黨主席柯文哲拜會台北市議長戴錫欽。（圖／記者陳家豪攝）

柯文哲22日與台北市議會民眾黨團4名市議員，一同拜會台北市議長戴錫欽，提及YouBike等議題，並於會後接受媒體訪問。柯文哲表示，因為4名議員都是新手，需要議長戴錫欽多照顧，加上議會開議時他人不在台灣，「要完全拜託議長指導我們4位新人」。

戴錫欽則說，柯文哲比較客氣，4位雖然都是新科議員，但過去在市政上相當有經驗，很多都是老朋友；儘管台北市議會4月12日開議時，柯文哲可能在國外參訪，但相信議員們仍會有好的發揮，站在議會的立場充分發揮與善盡職責，無論是市政監督或選民服務，都是該做的事情，這部分會全力協助跟配合。

針對剛剛談及YouBike很方便，但蔣萬安將恢復前30分鐘免費政策？柯文哲表示，做東西需要有科學根據，自己接下台北市長時，租借YouBike前30分鐘不用錢，但發現一個月只騎一次的人佔總數70％，代表有些人認為「不要錢就猛騎」，造成車子數量不夠、將YouBike當成通勤工具的人受到擠壓，所以應先搜集統計數字，在府內做政策辯論再來決定。

至於怎麼看蔣萬安現在每項新政見推出後，幾乎都是要追加預算？柯文哲回應，要看財政收支平衡，如果收入很多的話，支出就可以多一點，「總是有預算有決算，財政紀律做好就好了。」

媒體追問，倘若要動二備金或追加減？柯文哲說，二備金後來被砍成剩下7億，「花完就沒有了。」追加減的話則會到明年5月決算，「人家說『潮水退了就知道誰沒穿褲子』，你一直追加減，結算時就會被看到。」