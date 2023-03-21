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社會 社會焦點 保障人權

斗六屁孩惡搞超市推車...長腿妹跌狗吃屎滿地滾　警：最高罰6千

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六一家連鎖超市日前深夜被青少年以手推車惡搞，一人騎乘機車、一人垮坐在超市推車上，拉著機車前進，騎士猛催油門後女子因為重心不穩跌個狗吃屎，整個過程都被友人拍下並上傳IG。斗六警分局表示，影片中2人行爲均已違反道路交通管理處罰條例，最高可罰6000元。

有民眾在LINE上轉傳影片，日前晚間位於斗六民生南路某連鎖超市外，有多名青少年嬉鬧，一名少年騎乘白色機車，後方則由另名青少年任意拿取超市手推車跨坐於上方，並從後方抓著機車，機車騎士隨即狂催油門拖著推車前進，2人前進了大約數十公尺，後方少年承受不住拉力，加上重心不穩，隨即甩尾摔倒在地還翻了一圈，所幸少年立即爬起來，並未受傷，整段影片由少年同伴拍下上傳IG，因此傳開。

▲青少年嬉鬧，一名少年騎乘白色機車，後方則由另名青少年任意拿取超市手推車跨坐於上方，並抓著機車後方跟著前進。（圖／翻攝自社會事影音）

▲▼青少年騎乘白色機車，後方長腿辣妹則跨坐在超市手推車上，抓著機車前進。（圖／翻攝自社會事影音）

▲青少年嬉鬧，一名少年騎乘白色機車，後方則由另名青少年任意拿取超市手推車跨坐於上方，並抓著機車後方跟著前進。（圖／翻攝自社會事影音）

▲青少年嬉鬧，一名少年騎乘白色機車，後方則由另名青少年任意拿取超市手推車跨坐於上方，並抓著機車後方跟著前進。（圖／翻攝自社會事影音）

斗六警方檢視影片後表示，影片中2人行爲均已違反道路交通管理處罰條例，前者機車騎士在道路上危險駕車違反道交條例43條第一項可處6千以上2萬4千以下罰鍰，而後方推車牽引其他車輛或攀附車輛隨行，已違反道交條例76條罰3百以上6百下罰鍰。

▲青少年嬉鬧，一名少年騎乘白色機車，後方則由另名青少年任意拿取超市手推車跨坐於上方，並抓著機車後方跟著前進。（圖／翻攝自社會事影音）

▲後方女子因為重心不租，摔倒在地還翻了一圈。（圖／翻攝自社會事影音）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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