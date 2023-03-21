美16歲少年「無照+超載」釀5童死！　死者全是家人

▲馬力克無照駕駛，導致自己與另外4名兄弟姐妹慘死。（圖／翻攝自臉書，下同）



記者王佩翊／編譯

美國紐約一名16歲少年無照駕駛載著5名親戚出門，然而卻在一個過彎處失控飛出車道，導致車上的4名乘客與他自己慘死，僅1人生還。死者年齡在8歲至17歲之間，目前家人已經開設募款網頁，希望可以募集為5個孩子的喪葬費用。

根據《紐約郵報》報導，16歲的馬力克（Malik Smith）19日凌晨在斯卡斯戴爾大道（Scarsdale parkway）上無照駕駛，並發生嚴重車禍，整輛車在轉彎時，噴出車道，撞上一旁路樹。當時他駕駛的是另一名親戚租借來的Nissan Rogue。警方表示，根據現場證據顯示，馬力克並未超速，但是明顯超載，且由於時間過晚，馬力克可能是分心或是打瞌睡才會造成此次意外。

事發當時車上包含駕駛馬力克在內一共有6人，然而只有9歲男童亞伯拉罕（Abraham Billips）幸運生存下來。17歲的安東尼（Anthony Billips）、12歲的札尼亞（Zahnyiah Cross）、11歲的蕭奈爾（hawnell Cross）以及8歲的安德魯（Andrew Billips）全都在這次車禍中身亡。

警方表示，車上乘客全都是馬力克的親戚，當天一行人一起到商場玩樂，還看了電影。馬力克的父親表示，「他們只是在做著一般青少年和小孩會做的事，但我不知道他是自己開車。」他強調，自己、馬力克的母親以及馬力克的哥哥們都一再叮囑他不要無照駕駛，但最終卻還是因此釀成悲劇。