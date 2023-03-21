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92歲媒體大亨梅鐸求婚成功！梅開5度「娶小26歲女友」：最後一次

▲▼媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。（圖／達志影像／美聯社）

▲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

92歲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）今天接受旗下媒體「紐約郵報」訪問時表示，他將5度步上紅毯。

綜合法新社與路透社報導，梅鐸向66歲的舊金山前警察牧師史密斯（Ann Lesley Smith）求婚成功，史密斯的亡夫是小有名氣的美國鄉村歌手契斯特史密斯（Chester Smith）。

梅鐸去年8月與第4任妻子、美國超級名模暨演員潔芮霍爾（Jerry Hall）離婚，雙方婚姻維繫了6年。

梅鐸向「紐約郵報」表示，「我先前非常緊張。我害怕墜入愛河，但我知道，這會是我最後一次（結婚）。最好是。」根據報導，梅鐸17日在紐約以一枚方形祖母綠式切割的單鑽戒指向史密斯求婚，對方也答應了。

美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）報導，梅鐸的媒體帝國包括「華爾街日報」（Wall Street Journal）、福斯新聞（Fox News）和其他具影響力的媒體，身價超過200億美元（約合新台幣6100億元）。

梅鐸受訪時表示，他去年在加州自家酒莊舉辦活動時與史密斯相遇，兩人很快就決定要一起度過後半生。

史密斯表示，這不是她第一次結婚，年近70意味人生早已進入下半場，她等到了對的時機，朋友們都很替她開心。

兩人預計在今年夏天舉辦婚禮，未來將在美國和英國生活。

梅鐸有6個孩子，他的第一任妻子是澳洲空姐布克（Patricia Booker），兩人於1960年代末期離婚；他的第二任妻子安娜（Anna）是報社記者，兩人在一起30多年後於1999年離婚；而他與華裔名流鄧文迪（Wendi Deng）的第3段婚姻則是在2013年結束。

梅鐸的婚禮不太可能改變他持有股份公司的所有權結構，包括福斯新聞頻道（Fox News Channel）母公司福斯公司（Fox Corp）與新聞集團（News Corp）。梅鐸透過位於內華達州雷諾（Reno）的家族信託控制這兩家公司，持有每家公司約40%的有表決權股份。

 

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