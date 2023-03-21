領500萬現金助兒買房因故延遲　派出所械彈室變金庫守護母愛

記者高堂堯／南投報導

一名7旬婦人20日提領500萬現金，準備資助兒子購買房地產，因故未能成行，又不放心鉅款擺放家中，於是前往派出所求助；警方剛開始還以為婦人遭詐騙，問清原委後，即協助將大筆現金暫置在派出所槍械室內保管，今天再護鈔回存於銀行中，讓婦人得以一夜好眠。

▲派出所械彈室化身銀行金庫，保護民眾的500萬現金。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局指出，20日下午4時許，這名老婦突然提著一個袋子進入半山派出所，詢問警方是否可代為保管500萬元；值班員警乍聽，還以為婦人遭詐騙集團詐騙，經細心詢問後，得知這筆鉅款原是婦人要拿去北部給兒子購買房地產，但因友人臨時來訪，兒子也未與賣方談定，因此取消北上行程。

由於500萬不是小數目，婦人本想存回銀行，卻已錯過銀行營業時間，放在家中又擔心遭竊，焦慮不已；半山派出所長林靖崴知情後，慮及雖然保管大量現金警方同樣會有壓力，但民眾家中若有百萬現金恐引來盜匪覬覦，成為治安隱憂，於是指示員警先將這筆鉅款放置在派出所槍械室內保管。

南投分局指出，由於槍械室有層層設施把關、24小時錄影監控，對民眾而言是絕對安全，也於今天協助護鈔、將鉅款存回銀行；民眾提領大筆現金時都可向警方申請護鈔服務，雖然保管現金並非警察本業，但基於為民服務精神、避免治安事件發生，還是會審酌個案情況提供必要協助。