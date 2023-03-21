載小孩參加游泳檢定卻出車禍　２寶媽好急！警霸氣：我載你們去

記者鄧木卿／台中報導

台中市36歲馮姓女子日前載2個兒子去參加游泳檢定，路上不慎和人發生擦撞，人沒事、車無損，但馮女卻是急得像熱鍋上的螞蟻，原來游泳檢定時間快趕不上了，她不忍心小孩子苦練已久卻因她泡湯，擔心不已，現場處理的2名員警得知後，霸氣的說「我載你們去」，一路上擔心小朋友坐警車會緊張，影響檢定成績，還主動找話題聊天，安定情緒，小朋友後來順利晉級。

▲母親開車和人擦撞，擔心小孩子趕不上游泳檢定，暖警霸氣說，我載你們去。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局南屯派出所警員周以鈞、李育萱， 日前獲報前往黎明路一段處理交通事故，員警正在了解事發經過時，只見馮姓女駕駛顯得焦躁不安，一問之下才知，員警再詢問下去，她小孩恐怕趕不上游泳檢定考試，如果小孩子無法檢定，她難以面對小孩子失望的眼神，一定會非常自責。

同是為人父母的2名男女員警感同身受，二話不說「我載你們去檢定」，途中擔心小朋友第一次坐警車會緊張，還主動親切找話聊天，緩和情緒，警車送達南屯運動中心時，還協助詢問考場位置、確認報到手續，同時不忘加油打氣，暖心舉動令人動容。

2個游泳小將也不負期盼，通過檢定順利晉級，員警貼心為民服務舉動，再添一椿。