一句話惹毛惡男！正妹日收33次恐嚇快崩潰...傳露胸照更慘

▲正妹傳了一句「你是有病嗎？」讓男子怒火中燒，不斷傳送威脅文字，正妹畏懼後只好拍裸露胸部照給他。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

遏止復仇式色情！北市男子阿國（化名）於交友軟體結識正妹小甜（化名）並互加LINE，但聊天過程阿國卻不斷貶損小甜，她則怒回「你是有病嗎？」惱羞阿國竟狂傳恐嚇文字逼見面更嗆提告讓她丟工作。小甜恐懼下傳裸露胸部照，得手後的阿國竟囂張問「你介意我跟兄弟分享嗎」，讓小甜深感畏懼報警。士林地檢署偵結，依妨害自由等罪提起公訴。

起訴指出，2020年8月20日前，33歲阿國透過交友軟體「WeTouch」以暱稱「kyle」結識小甜，雙方交換LINE，以為開始一場友誼美好邂逅，豈料竟是小甜惡夢開始。

8月20日聊天過程中，小甜受不了阿國充滿貶損語氣，忍不住回傳「你是有病嗎？」讓阿國怒髮衝冠狂傳「我會告你」、「受不了你一直罵我了、忍無可忍」一路從同日下午2時29分斷斷續續狂傳恐嚇訊息，甚至為了逼見面，還傳「毀謗一定半年以上、那就連工作也賠上」、「你8/31會接到傳票吧」、「最多就是舔奶頭 不做」、「妳讓我看胸部的樣子 有穿內衣跟拉下來的」以及「我能答應你的 讓你保有處女」、「舔奶頭微笑」等可怕文字，直到同日下午5時50分傳「我決定仍對你採取法律」，一共傳送33次恐嚇文字。

小甜擔心真的被告丟工作，只好自拍露胸部照給阿國，但沒想到拿到照片的阿國變本加厲，立刻問「你介意我跟兄弟分享嗎？」讓害怕的小甜決定報警，檢警也於今年2月持搜索票到阿國家，當場扣押手機、隨身碟。

警詢、偵查時，阿國否認犯行，辯稱忘記有申請交友軟體，也不認識小甜，不記得有聊天過，也沒有傳送恐嚇文字，更認為，僅憑對話紀錄，也無法證明就是他跟小甜對話，在合理推測下，自己應該是被冒名申請交友軟體帳號。

檢警為了審慎辦案，函詢交友軟體「WeTouch」公司，發現「kyle」註冊資料手機與個人照片就是阿國，因此根據小甜提供對話截圖、扣案手機等，認阿國涉犯強制罪、恐嚇危害安全罪，為想像競合犯，建請法院從一種論處。