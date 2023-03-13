女大生赴約遭逼「買點數」...不買就斷手腳！超商店員報警解圍

▲陳姓女大生與網友相約看電影，沒想到卻差點落入詐騙圈套。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名女大生和男網友約好要看電影，雙方約好先在超商碰面，未料，女大生赴約後，對方竟恐嚇他「先去買點數」驗證身分，不然就不見面，而且他人就在超商外面監視，如果不買，就要斷女大生的手腳，讓她嚇傻了。超商店員發現有異狀，趕緊報警處理，成功保住女大生的2萬元。

這起事件發生在6日晚間9點多，前鎮分局復興路派出所獲報，轄區一家超商內疑似發生詐騙事件。警方前往該家超商，找到報案的店員，店員表示，發現有一名女子一邊講電話，一邊說要買點數，行為相當怪異，恐怕是被詐騙了。

▲男網友稱人就在超商外監視著她，不買點數就要斷她手腳，讓女大生嚇壞了。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警轉向女子詢問狀況，陳姓女大生表示，先前在交友軟體上認識一名男網友，他們約好今天晚上要一起去看電影，先在這家超商碰面，沒想到她先到了超商，結果對方卻跟他說，見面前要先購買遊戲點數，確認她的身分不是警察，他才願意現身。

陳姓女大生接著說，對方就是強調「確認身分」，所以她請對方直接現身，到時候會把購買點數的證明給他，對方再還2萬塊就好。沒想到對方竟說，他現在人就在超商外面監視她，如果不照做，就要斷了她的手腳，讓她嚇死了。

▲警方請超商註銷交易，保住女大生的2萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方告訴陳女，這是典型的假交友詐騙手法，並請超商註銷交易、退款，這才保住2萬元的血汗錢。警方後續也護送陳姓女大生到派出所內，一邊安撫陳女的情緒，同時向她解釋現今詐騙手法層出不窮，切勿深陷詐騙集團甜言蜜語的圈套中，一旦遇到要求以遊戲點數方式付費，務必提高警覺。