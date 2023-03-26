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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蔡英文「無法阻止斷交」　柯文哲：吹噓台美關係歷年最好

▲▼柯文哲出席創業合作日日春。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

外交部長吳釗燮26日宣布，我與宏都拉斯共和國斷交，成為總統蔡英文任內斷交的第9個邦交國，也使台灣目前只剩下13個邦交。民眾黨主席柯文哲表示，中國箝制台灣國際空間的行為，無助兩岸關係，但同時呼籲總統蔡英文務實面對問題，「吹噓台美關係歷年來最好，卻無法阻止邦交國斷交。」

針對台灣與宏都拉斯斷交，柯文哲26日上午以「友邦固然珍貴，國格價更高」為題發文表示，宏都拉斯決定與中華民國斷絕長達82年的邦誼，他感到遺憾。

柯文哲提及，自從1971年中華民國退出聯合國後， 台灣為拓展國際生存空間，開始對友邦進行經濟援助，而中國為打壓台灣也加碼經援競爭。台灣經常被予取予求，多年來台灣人民早已厭棄「金援外交」，但我國處境艱困，又必須仰賴友邦在國際間發聲，只能在「給錢當凱子」和「不給錢就絕交」間夾縫求生。

柯文哲指出，中國箝制台灣國際空間的行為，無助兩岸關係，只會增加人民的對立衝突，更造成兩邊政府有限資源浪費；
但也要呼籲蔡英文務實面對台灣的兩岸、外交問題，「吹噓台美關係歷年來最好，卻無法阻止邦交國斷交。」台灣與巴拉圭關係也可能生變，外交部在積極應變的時候，也要維護國格，不要只靠放新聞來撇清責任。

柯文哲認為，台灣應該放棄「以金錢維繫關係」的思維，思索更靈活的外交策略，依先進國家的作法提供援助，過程完全透明化；台灣應善用與美、日、歐友好關係，深化雙邊乃至多邊合作，尋求更多理念相近的國家建立邦誼，避免自困於金錢擂台，「我們要堅定、深耕，立足於國際。」

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