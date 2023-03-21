吉田正尚3分砲瞬間「新聞台跳1畫面」　球迷激動喊：有夠剛好

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

「墨日」經典賽4強大戰今（21日）開打，回顧稍早情況，4局上墨西哥率先破蛋以3比0領先，直到7局下吉田正尚轟出右外野3分砲，雙方戰成3比3平手。值得一提的是，吉田正尚轟出追平砲的同時，台灣正巧發生地震，引發網友討論。

9時45分左右發生發生芮氏規模5.3的有感地震，氣象局對「南投縣、彰化縣、花蓮縣、台東縣」發布災防告警訊息。地震發生當下，新聞台隨即跳出通知，現任立委鄭運鵬稍早便發文貼出新聞台畫面，直呼「這個地震速報時間點和日本隊追平砲幾乎同時！希望震區的朋友都平安沒事。」

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

貼文底下也有網友留言直呼，「一發3分彈馬上被手機地震警報蓋畫面，有夠剛好」、「同時欸」。PTT上也有網友討論道，「影響亞洲地震的男人」、「地震之力的全壘打」、「想說怎麼地震？原來是全壘打了呢」、「吉田三分砲引發地震」、「等等，我還以為我激動搖椅子，原來真的有地震嗎」。

另也有不少網友直呼，「紅襪賺爛」、「紅襪爽翻天」、「我錯怪紅襪了，感覺好像真的有點Power」、「紅襪球探加薪」。吉田正尚7局下轟追平全壘打振奮日本球迷，美媒也以快訊報導此消息，明尼蘇達電視台KBJR-TV記者摩爾（Kevin Moore）說，「紅襪用9000萬美元（約新台幣27億元）簽下他很划算啦！」