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虔誠女信徒上教堂！下車瞬間被「活活輾死」　凶手竟是她老公

▲▼警車,警察,犯罪現場,命案。（示意圖／達志影像）

▲女子下車突然被丈夫撞死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨發生一起不幸事件，一名70歲女子下車要前往教會時，才剛下車就被正在倒車的丈夫撞倒，其他教會成員目睹可怕事故，由於醫護人員抵達時女子已經失去知覺，送醫後仍被宣告身亡

事件當地時間21日早上9時30分發生在雪梨市西北部的Castle Hill Baptist Church教會，70歲女子當時下車正準備前往教會學經時，突然被開車載她來的70歲丈夫倒車輾過。

教友目睹慘案後立即報案，然而醫護人員抵達現場時發現女子已經失去知覺，急救後仍無法甦醒，後來緊急送醫宣告不治，丈夫也被強制送到韋斯特米德醫院(Westmead Hospital)接受檢查。

警方已在現場圍起封鎖線，案件正在進行調查，尚未對死者丈夫提出任何指控。牧師迪恩(Ian Deane)表示，「這是一起悲慘的事件，她一直是教會中的活耀成員，目睹事件的成員也是教會活躍成員，整起事件真的十分悲傷」。
 

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