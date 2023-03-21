又是海豚灣奪命！「愛滋生阿立」騎車訪視個案　自撞分隔島慘死

▲阿立19日上午騎車南下前往恆春訪視個案，不料途中竟自撞死亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

國防大學男大生「阿立」2012年就讀大三時被驗出感染愛滋病毒，遭到學校退學，案經纏訟多年，最終以達成和解告終，阿立也轉到南部某醫療機構擔任社工。不料19日上午，阿立騎乘電動機車南下前往恆春訪視個案時，卻因不明原因自撞分隔島喪命；詳細死因還有待檢警擇日解剖釐清。

阿立2012年在國防大學就讀大三，當時體檢被驗出愛滋，遭到師長要求主動退學。期間，阿立遭受不平等待遇，最後因疏失帶了個人筆電進入校內而遭懲處退學，在他個人不斷努力抗爭後案件終於曝光，讓社會關注到愛滋病患者的權益。

阿立與國防部纏訟多年，由於此案涉及歧視感染者，因此當時衛福部疾管署依《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》開罰國防部100萬元，但國防部仍不斷上訴。最後，阿立與衛福部及國防部的官司以和解告終。

阿立離開軍校後， 回到南部家鄉的醫療機構擔任社工，19日當天上午8時40分許騎著電動機車沿台1線南下，準備要到恆春訪視個案，不料行經456.5K、海豚灣附近時，卻因不明原因自撞分隔島，不幸死亡。親友得知死訊後難以接受，檢警也決定將擇日解剖，釐清死因。

枋寮鄉台1線海豚灣近年重大車禍頻傳，2021年11月18日下午，一輛直行大型重機騎士與賓士車發生車禍，騎士連人帶車「倒栽蔥」卡進賓士後擋風玻璃，當場死亡；事隔1個月後，該路段又發生一部自小客與遊覽車碰撞事故，釀成2人重傷。此外，2022年6月，一名劉姓男大生晚間騎乘重機行經海豚灣，準備到超商與女友會合，不料卻不小心騎過頭，在路口迴轉時慘遭直行轎車撞飛，送醫搶救後仍宣告不治死亡，女友接獲噩耗後當場哭斷腸。