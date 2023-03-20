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澳小鎮魚群暴斃！上百萬條「魚屍撈不完」　數公里河道飄腐爛惡臭

▲▼澳洲新南威爾斯省達令-巴卡河（Darling-Baaka river）出現數百萬條死魚、魚屍、魚類死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲達令-巴卡河出現數百萬條死魚。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

澳洲新南威爾斯省小鎮梅寧迪（Menindee）最近有大量魚類暴斃，數百萬條魚屍漂浮在綿延數公里的河流上，幾乎快覆蓋河面，末日般的情景令人震驚。警方表示，將從「死魚高度密集區」開始清理作業，但不可能清掉所有魚屍。據信，這起事件是由於持續熱浪導致河水含氧量過低造成的，現場已飄出腐臭。

根據BBC報導，新南威爾斯省西部達令-巴卡河（Darling-Baaka river）17日發生數百萬條魚大規模死亡事件，梅寧迪鎮現已成立緊急應變中心，除了協調對策之外也在監測當地水質。新南威爾斯省高級警官格林特里（Brett Greentree）表示，前所未有的清理作業「極具挑戰性與重要性」，目的是要確保供應乾淨水質，將由專業外包商以「網捕」方式清除死魚。

▲▼澳洲新南威爾斯省達令-巴卡河（Darling-Baaka river）出現數百萬條死魚、魚屍、魚類死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方表示，數百萬條魚屍無法都撈完。環保團體也指出，魚類屍體大約48小時後就會沉入河底，不可能全數撈出。（圖／達志影像／美聯社）

格林特里說，「但我需要非常坦率地告訴社區，『每條魚都會被清掉嗎？』從我所掌握的訊息來看，我並不這麼認為。」警方表示，魚群死因是由於溶氧含量低、有機物質含量高的黑水（blackwater）所引起的自然現象。環保慈善團體OzFish的志工已經開始搜救，盡可能打撈轉移更多活魚，成員拉帕德（Braeden Lampard）說現場飄散著「腐爛惡臭」，他估計有85%死魚是本土魚種。

OzFish計畫主管普萊斯（Cassie Price）表示，大部分漂浮的魚類屍體將在48小時內沉入河床，「不太可能從河裡撈出大部分死亡的生物質，（魚屍）將會下沉，導致營養物質激增，破壞水質。這可能造成藻華（藻類或浮游生物突大量繁殖）現象，在未來一段時間內引發更多問題。」此前，2018年同一地區也曾發生類似情況造成的魚類大規模死亡。

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