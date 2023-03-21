最新民調：6成9民眾不相信「民進黨引戰，國民黨帶來和平」

▲台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰即將到來，台灣民意基金會21日上午公布本月最新民調，關於2024總統大選的和平與戰爭問題，對於「民進黨執政會帶來戰爭，國民黨執政會帶來和平」論述，僅1成9民眾相信，高達6成9民眾表示不相信。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，國民黨支持者有近4成不以為然，顯示該論述很明顯與社會嚴重脫節，是遠離群眾的一項主張。

台灣民意基金會今天上午公布「國際情勢、政黨競爭與2024總統大選」最新民調。

最新民調顯示，當被詢問「『民進黨執政會帶來戰爭，國民黨執政會帶來和平』，您是否相信這樣的說法？」9%民眾表示非常相信，9.9%還算相信，30.1%不太相信，38.5%一點也不相信，9.1%沒意見，3.4%不知道、拒答；換句話說，1成9民眾相信「民進黨執政會帶來戰爭，國民黨執政會帶來和平」，6成9表示不相信。

游盈隆表示，絕大多台灣選民對兩岸戰爭與和平的發生自有定見，不會輕易隨特定政黨起舞；2022九合一地方選舉國民黨大勝後，開始出現「2024是戰爭與和平的選擇」這樣的論調，未來也很可能成為國民黨2024總統與立委大選的主軸，不過，從民調結果來看，意圖行銷「民進黨執政會帶來戰爭，國民黨執政會帶來和平」將非常困難，因為近7成的人不相信，會相信的人還不到2成。

游盈隆指出，這種論點除多數國民黨支持者能接受外，包括民進黨、民眾黨、時代力量、台灣基進等支持者，則是從6成5到9成以上不接受，中性選民方面則是5成7不相信，1成1相信；且國民黨支持者中，也有近4成不以為然。他直言，由此可見，該論述很明顯與社會嚴重脫節，是遠離群眾的一項主張。

針對兩岸關係，當被問及「兩岸關係最近有解凍跡象，雙方政府在農漁產品解禁、押解人犯返台、金門小三通、恢復兩岸航點航班等，都有善意合作的表現。一般說來，您是否樂見兩岸恢復交流，降低緊張關係？」民調結果顯示，32.8%民眾表示非常樂見，43.8%還算樂見，10.6%不太樂見，4%一點也不樂見，5.2%沒意見，3.6%不知道、拒答。

另一方面，關於總統蔡英文的總聲望，最新民意顯示，4成2基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，4成5不贊同，不贊同者比贊同者多2.7個百分點。游盈隆表示，從長期趨勢看，蔡英文的聲望目前仍處於2019年5月以來最低靡的時候，連續4個月「總統職務表現贊同率」都在4成左右低檔徘徊，且連續4個月「總統職務表現不贊同率」都在44.3%以上，如何儘快脫離執政困境，已成當前執政黨最重要的課題。

此外，關於行政院長陳建仁內閣施政表現的民意反應，近5成基本上滿意過去1個月陳內閣施政表現，2成6不滿意，滿意者比不滿意者多23.6個百分點。游盈隆說，和4年前行政院前院長蘇貞昌內閣就任首月的民意反應做比較，陳內閣的施政滿意度比蘇內閣高4個百分點，不滿意度少9.6個百分點，算是「算差的開始」，但路遙知馬力，後面的考驗才剛開始而已。

本次調查訪問期間是2023年3月13日至14日兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1073人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。