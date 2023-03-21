歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證「她」的大長腿才最讚

▲李多慧（左）、林襄（右）。（圖／翻攝自instagram）



記者崔子柔／綜合報導

韓國超人氣啦啦隊女神李多慧宣佈加盟樂天女孩Rakuten Girls，預計在4月14日正式登場，消息一曝光就引起球迷們暴動，她另透露自己覺得團員中有一位女孩特別美，「是南韓歐巴喜歡的類型」。

啦啦隊女孩是球場上的焦點之一，林襄更是被不少人視為啦啦隊天花板，一言一行都被媒體關注，應援影片還紅到日本，本月更受邀到東京時裝周走秀，不過樂天女孩中最吸引李多慧的團員，則是Yuri（陳怡叡）。

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根據《民視新聞網》報導，樂天女孩經紀人指出，李多慧對Yuri最有印象，覺得她的腿又長又美，是南韓歐巴會喜歡的類型。Yuri得知後則開心表示，會準備好泡菜和海苔，在休息室招待李多慧。

▲林襄（左）、Yuri（右）。（圖／翻攝自instagram）



李多慧原本隸屬韓國職棒「起亞虎」啦啦隊，在去年10月離開後，收到樂天桃猿的邀約，決定嘗試到台灣發展的機會，也有不少粉絲好奇她會不會定居在台灣，她日前則特地發文回應，「因為也要參加韓國的活動，所以預計會來回兩地喔！在各式各樣的地方多多見面吧！」

▲▼李多慧認為Yuri是韓國歐巴會喜歡的類型。（圖／翻攝自instagram）

