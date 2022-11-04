私大明年個人申請名額大減　專家分析：有智慧做法

▲不少私校大降甄選管道招生名額，得勝者文教考試策略中心主任藍天予認為是有智慧作法。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選委員會今（4日）公告明年各大學繁星推薦與個人申請招生名額，受到少子化影響招生，今年上述兩管道總招生名額跌破7萬個，創8年新低，不少公私大學因此減少招生名額，部分私校更比去年大砍超過500個名額，升學輔導專家藍天予指出，這是有智慧的做法，因為受到少子化衝擊，去年很多公私立大學都出現缺額，今年有的學校採取寄存減少招生名額，有的學校則將招生名額從分科測驗移到繁星推薦與個人申請，目的都是希望讓招生數字更漂亮。

大學甄選委員會今天在網站公告112學年度繁星推薦與個人申請招生簡章與招生名額，今年上述兩管道總招生名額跌破7萬，創下8年新低，而且不少公私大學112學年招生名額都比前一年少，在個人申請管道部分，例如頂大的清華大學、陽明交通大學招生名額都減少3個，成大則減少16個。

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▲受少子化影響，不少私校大砍明年甄選入學招生名額。（圖／大考中心提供）

上述狀況在私校尤其明顯，在個人申請部分，根據甄選會公布資料，文化大學112學年招生名額為2012個，比前一年大減515個，銘傳大學112學年招生名額為2273個，比前一年減少289個，義守大學、實踐大學也分別減少272個、216個。

不過，在112學年，仍有部分公私立大學增加個人申請的招生名額，像是台大增加28個，屏東大學增加47個、嘉義大學增加36個、金門大學增加16個，私立大學部分，亞洲大學增加65個，馬偕醫學院也增加23個。

得勝者文教考試策略中心主任、升學輔導專家藍天予分析，受到少子化影響，111學年公私立大學的缺額大幅增加，而很多家長與學生在選擇就讀學校時，都會參考缺額數字，學校為了讓數字好看，所以採取相關策略，像是私校會將招生名額寄存到教育部，招生名額減少後，缺額相對也會減少。

不過，藍天予指出，由於111學年的分科測驗時，很多國立大學也出現缺額，為了減少缺額，或者搶更好的學生，就將招生名額往前挪到個人申請管道，而不管是哪一種方式，都是很有智慧的做法。

