實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

▲台大校長陳文章表示，台大繁星推薦管道招生比例，將逐年調升到15%。（圖/記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大杜鵑花節及學系博覽會今（11）日登場，不少學子前往現場了解台大個學系特色，台大校長陳文章也宣布，為了實現「鄉鄉有台大」理想，台大在繁星推薦管道招生比例，將從現行10％，逐年提升到15%，主要名額則從考試分發入學管道挪移過來，代表台大不止要招收優秀學生，也要兼顧城鄉差距與照顧弱勢學生。

隨疫情趨緩，在相隔3年後，台大杜鵑花節及學系博覽會今天登場，並採取實體活動，但線上學系博覽會並未隨實體活動回歸而取消，反而新增校學士、院學士、創新領域學士學位學程，與國際處的海外招生資訊，台大校長陳文章更宣布，明年學系博覽會讓台大系統的另兩所大學「台師大與台科大」，各提供一個大攤位，展現兩校的元素。

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面對即將到來的繁星推薦與個人申請，陳文章表示，台大不止要招收優秀學生，也要兼顧城鄉差距與照顧弱勢學生，所以台大希望提升繁星推薦管道招生比例，雖然已經向教育部提出繁星推薦招生15%，但不可能一步到位，台大計劃從現在10%左右，逐年逐步提升到15%，並從分發入學管道名額挪移到繁星推薦，希望實現「鄉鄉有台大」的理想。

▲陳文章表示，台大繁星推薦管道招生比例將逐年調升到15%，分發入學管道則會減少。（圖/記者許敏溶攝）

台大前校長管中閔曾提出「鄉鄉有台大」口號，希望全國各鄉鎮都有學生進入台大，陳文章認為，這是不錯概念，但繁星推薦招生比例需要逐年調整，就像當初台大的希望入學，一開始人數也很少，但目前已經達到3%。

而對於有意就讀台大學生，陳文章也分析，台大是一個非常完整大學，共有58個學系，不一定只看學的內容，共有238個領域專長模組，還有校學士、院學士及創新領域學士，進入台大的第二年起，學生就可選修領域專長模組，例如文組可以選電資、醫學院，甚至生農學院，將來可以組合自己學程，不一定侷限在所讀科系，非常歡迎優秀學生來念台大，學習不同學系知識，而台大正積極推未來大學，學生除專業能力外，還要培養專業力、創造力、執行力，學習會更有彈性，也符合未來大學的各種特質。